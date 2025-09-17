Алекс Грозданов: Най-важното е да гледаме нашата игра

Националният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) за малко повече от час и десет минути игра.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2. На осмифанилате следващия понеделник тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе срещу втория тим от Група "D". Засега това е отборът на Португалия, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2. Ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, но България ще срещне именно кубинците в директните елиминации.

На старта на мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения.

“Много съм щастлив за подхода ни в мача. Повярвайте ми, че е трудно след двата страхотни мача срещу Германия и Словения, не беше лесно да излезем срещу отбор като Чили. Трябваше да запазим фокуса си и свършихме страхотна работа”, заяви капитанът на България Алекс Грозданов.

“Невероятно е да играя с разпределител като Симеон Николов. Той успя толкова бързо да дръпне за две години и да играе на най-високо ниво. Почти няма топка, която не може да атакува”, добави Грозданов.

“Не съм сигурен за нашия съперник - може да бъде Куба или Португалия, но за мен най-важното е да гледаме нашата си игра и да се подготвим по най-добрия начин”, категоричен бе капитанът на България.

"Благодаря за подкрепата! И ще ви зарадваме!", се обърна на български към феновете Алекс Грозданов.