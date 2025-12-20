Пламен Тодоров: Силата ни е в отборната игра и огромното желание за победа във всеки мач

Отборът на Етрополе ще зимува на върха във второто ниво на шампионата при мъжете - Висшата лига. Воденият от Пламен Тодоров тим е непобеден до момента в първенството със 7 поредни успеха. Старши треньорът на "червено-белите" Пламен Тодоров говори пред BGvolleyball.com, като коментира представянето до момента, но и класирането на четвъртфинали в турнира за Купа на България Висша лига след служебна победа.

Етрополе и Добруджа със 7 победи във Висшата лига

"Завършихме първия полусезон по най-добрия начин. Изиграхме няколко трудни и ключови мача, които ни поставят на върха за момента! Удовлетворен съм, че с момчетата успяхме да излезем победители във всички мачове до момента и заслужено заемаме лидерската позиция до момента. Има още много мачове, така че напълно мога да бъда удовлетворен, ако така завършим сезона. Бих отличил всички момчета в отбора! Всеки помага във всеки един момент. Силата на отбора ни е в това, че играем отборно и момчетата имат огромно желание да спечелят всеки един мач."

"Имахме виждане в този мач да вземат участие момчетата, които по-малко се включваха в срещите до момента, но при тези обстоятелства изчакваме следващия съперник", споделя той за служебната победа за Купата на България.

"Отборът ни излиза всеки мач за победа, без значение дали играе приятелски турнир, първенство или Купа Висша лига. След спечелването на миналогодишната Купа Висша лига момчетата са мотивирани отново да стигнат до финал и да го спечелят. През втория полусезон ни очакват много мачове, единственото което искам е, момчетата да бъдат здрави, защото първия полусезон някой от момчетата имаха здравословни проблеми и се надявам във втория полусезон всички да бъдат здрави и пълноценни", завърши Тодоров.