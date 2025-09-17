Популярни
  3. Мартин Атанасов: Показахме страхотен волейбол и заслужихме първото място в групата

Мартин Атанасов: Показахме страхотен волейбол и заслужихме първото място в групата

  • 17 сеп 2025 | 18:47
Националът Мартин Атанасов коментира след категоричната победа над Чили с 3:0 в последния мач от Група Е на Световното първенство във Филипините, че са показали страхотен волейбол и са си заслужили първото място в групата.

"Преди всичко съм горд с отбора за победата днес, защото наистина е трудно да се играят такива мачове, в които ние вече се бяхме класирали и излизаме срещу аутсайдера в групата. Влязохме много сериозно в мача и пак ще кажа, че съм горд с отбора. Първото място е страхотно. Показахме страхотен волейбол и мисля, че заслужихме първото място в групата", сподели Атанасов пред местните медии.

"Както виждате има много изненади в другите групи. Това е световно първенство и всеки играе на 100% във всеки мач. И ако не играеш на своя максимум, е трудно да спечелиш срещу всеки. Затова съм щастлив, че играем във всеки мач на 100% и заслужихме победите и първото място", каза още националът на България.

Снимки: en.volleyballworld.com

