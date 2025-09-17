Любо Ганев прогнозира победа и над Португалия

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев застана пред микрофона на Sportal.bg часове след победата на България над Чили на Световното първенство за мъже във Филипините.

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Българите спечелиха и трите си мача досега и по този начин за седми път в своята история „лъвовете“ спечелиха своята предварителна група на Световно първенство. Така те се класираха за осминафиналната фаза, където в понеделник (22 септемвир) ще се изправят срещу тима на Португалия.

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

„Вярвах, че това ще стане. Тези момчетата взеха медали за различни възрасти от големи първенства през последните години и с колегите от управителния съвет решихме, че трябва да наемем за тях треньор от ранга на Джанлоренцо Бленджини. Осигурихме им и отлични условия за подготовка в новата база на Самоков на инженер Петър Георгиев, но най-важното бе отношението от състезателите към тренировъчния процес и мачовете.



„Те са страхотен колектив, а с важните победи дойде и самочувствието, което е най-важното. Преди време победиха Полша, сега се наложиха над отборите на Словения и Германия, които бяха преди нас в ранглистата. Знаете, че голямата ни цел е този отбор да бъде във върхова форма на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година и вървим в тази посока“, коментира Ганев.

България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

Президентът обясни, колко е струвало наемането на Бленджини и колко важни са детайлите и спокойствието за подготовката на отбора. Ганев прогнозира победи над Португалия на осминафиналите.