Любо Ганев прогнозира победа и над Португалия

  • 17 сеп 2025 | 17:48
  • 998
  • 1

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев застана пред микрофона на Sportal.bg часове след победата на България над Чили на Световното първенство за мъже във Филипините.

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Българите спечелиха и трите си мача досега и по този начин за седми път в своята история „лъвовете“ спечелиха своята предварителна група на Световно първенство. Така те се класираха за осминафиналната фаза, където в понеделник (22 септемвир) ще се изправят срещу тима на Португалия.

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното
България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

„Вярвах, че това ще стане. Тези момчетата взеха медали за различни възрасти от големи първенства през последните години и с колегите от управителния съвет решихме, че трябва да наемем за тях треньор от ранга на Джанлоренцо Бленджини. Осигурихме им и отлични условия за подготовка в новата база на Самоков на инженер Петър Георгиев, но най-важното бе отношението от състезателите към тренировъчния процес и мачовете.

„Те са страхотен колектив, а с важните победи дойде и самочувствието, което е най-важното. Преди време победиха Полша, сега се наложиха над отборите на Словения и Германия, които бяха преди нас в ранглистата. Знаете, че голямата ни цел е този отбор да бъде във върхова форма на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година и вървим в тази посока“, коментира Ганев.

България с категорично предимство в директните двубои с Португалия
България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

Президентът обясни, колко е струвало наемането на Бленджини и колко важни са детайлите и спокойствието за подготовката на отбора. Ганев прогнозира победи над Португалия на осминафиналите.

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

  • 17 сеп 2025 | 14:32
  • 21309
  • 10
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 69983
  • 43
