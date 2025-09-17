Популярни
  2. Волейбол
  3. Колумбия бе на прага на сензация, но Португалия оцеля

  • 17 сеп 2025 | 12:06
Волейболисте на Колумбия бяха на прага да поднесат поредната голяма изненада на Световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на легендарния италиански треньор Паоло Монтаняни поведоха с 2:0 гейма, но в крайна сметка отстъпиха на Португалия с 2:3 (25:23, 25:21, 20:25, 21:25, 11:15) в третата си среща в Група D, която се игра пред 570 зрители в Пасай Сити.

Колумбия бе на крачка от историческа първа победа на световно първенство. В началото на втория гейм Колумбия загуби Сантос заради контузия при 0:2, а по-късно още един титуляр напусна при 13:9, но Колумбия спечели първите две части.

Португалците реагираха като ужилени и успеха ад спечелят следващите 3 гейма и мача с 3:2 гейма.

По този начин възпитаниците на Жозе Жоао запазиха шансовете си да финишират на второ място в Група D и да срещнат България на 1/8-финалите.

Нуно Маркеш заби 19 точки (2 аса, 4 блока).

Жозе Пинто добави още 16 точки (1 блок) за втората победа на Португалия на Мондиал 2025.

Роналд Хименес реализира 18 точки (2 аса).

Хуан Беневидес също реализира 18 точки (3 блока).

В мача САЩ - Куба, който започва днес в 12:30 часа е нужно американците да победят, за да може Португалия да продължи напред.

