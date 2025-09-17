Колумбия бе на прага на сензация, но Португалия оцеля

Волейболисте на Колумбия бяха на прага да поднесат поредната голяма изненада на Световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на легендарния италиански треньор Паоло Монтаняни поведоха с 2:0 гейма, но в крайна сметка отстъпиха на Португалия с 2:3 (25:23, 25:21, 20:25, 21:25, 11:15) в третата си среща в Група D, която се игра пред 570 зрители в Пасай Сити.

Колумбия бе на крачка от историческа първа победа на световно първенство. В началото на втория гейм Колумбия загуби Сантос заради контузия при 0:2, а по-късно още един титуляр напусна при 13:9, но Колумбия спечели първите две части.

Португалците реагираха като ужилени и успеха ад спечелят следващите 3 гейма и мача с 3:2 гейма.

#Philippines2025: HISTORY MADE! ✨



Colombia 🇨🇴 takes its first-ever set in a Men’s World Championship! 💥 A special moment in their debut #MWCH campaign, a step forward that will never be forgotten. 🌍



📺 Watch all the action LIVE on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId



🏐… pic.twitter.com/lblwvzZPL3 — Volleyball World (@volleyballworld) September 17, 2025

По този начин възпитаниците на Жозе Жоао запазиха шансовете си да финишират на второ място в Група D и да срещнат България на 1/8-финалите.

Нуно Маркеш заби 19 точки (2 аса, 4 блока).

Жозе Пинто добави още 16 точки (1 блок) за втората победа на Португалия на Мондиал 2025.

Роналд Хименес реализира 18 точки (2 аса).

Хуан Беневидес също реализира 18 точки (3 блока).

#Philippines2025: 🇵🇹 PORTUGAL PREVAILS! 🔥



A dramatic five-set battle in Pool D against 🇨🇴 Colombia went Portugal’s way. After trailing 0-2, they mounted a comeback to keep alive their chances of reaching the Round of 16 at the #MWCH — now awaiting the result of USA 🇺🇸 vs 🇨🇺… pic.twitter.com/KOfyC6OWql — Volleyball World (@volleyballworld) September 17, 2025

В мача САЩ - Куба, който започва днес в 12:30 часа е нужно американците да победят, за да може Португалия да продължи напред.