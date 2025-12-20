Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове

Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове

  • 20 дек 2025 | 22:13
  • 179
  • 0

Треньорката на ЦПВК Евелина Цветанова коментира след загубата от Марица (Пловдив) с 1:3 гейма във втория полуфинал за efbet Купа на България - жени, че отборът израства точно в такива мачове и това я радва.

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

"Да, основното ни оръжие в първия гейм беше началния удар. Разколебахме тяхното посрещане и от там и отиграванията им. Бързата атака, с която разполагат, просто не можаха да я осъществят и затова се възползвахме и взехме първия гейм. След това, обаче, се получи точно обратното. Те ни натиснаха със силния си начален удар, бяхме изправени пред двойна много висока блокада и не можахме да реализираме точки", сподели Цветанова пред камерата на Sportal.bg.

Габриела Йонова: В следващите мачове ще се представим още по-добре
Габриела Йонова: В следващите мачове ще се представим още по-добре

"Винаги оказва влияние класата и опита, отборът на Марица е изиграл страшно много мачове. В нашия отбор има момичета, които тепърва започват и правят дебюта си като основни в женския отбор, така че радвам се за тази игра. Разбира се, това са мачове, които радват всички, защото в случая товарим малко повече Марица, защото от тях винаги се очаква, а ние излизаме да покажем най-доброто. Видях много колективна игра, видях много борбена игра, видях лидер в отбора и това ме радва. И мисля да работя върху това", каза още треньорката на ЦПВК.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

  • 20 дек 2025 | 19:43
  • 478
  • 0
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 9321
  • 22
Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

  • 20 дек 2025 | 18:45
  • 716
  • 0
11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

  • 20 дек 2025 | 18:17
  • 717
  • 0
Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

  • 20 дек 2025 | 18:14
  • 567
  • 0
Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

  • 20 дек 2025 | 16:33
  • 2778
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 28531
  • 46
Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

  • 20 дек 2025 | 22:02
  • 3292
  • 182
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 3898
  • 1
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 15085
  • 113
Евертън 0:1 Арсенал, Гьокереш откри от дузпа

Евертън 0:1 Арсенал, Гьокереш откри от дузпа

  • 20 дек 2025 | 22:27
  • 1687
  • 6
Ювентус 1:0 Рома, Консейсао изведе домакините малко преди почивката

Ювентус 1:0 Рома, Консейсао изведе домакините малко преди почивката

  • 20 дек 2025 | 22:09
  • 1299
  • 1