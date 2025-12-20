Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове

Треньорката на ЦПВК Евелина Цветанова коментира след загубата от Марица (Пловдив) с 1:3 гейма във втория полуфинал за efbet Купа на България - жени, че отборът израства точно в такива мачове и това я радва.

"Да, основното ни оръжие в първия гейм беше началния удар. Разколебахме тяхното посрещане и от там и отиграванията им. Бързата атака, с която разполагат, просто не можаха да я осъществят и затова се възползвахме и взехме първия гейм. След това, обаче, се получи точно обратното. Те ни натиснаха със силния си начален удар, бяхме изправени пред двойна много висока блокада и не можахме да реализираме точки", сподели Цветанова пред камерата на Sportal.bg.

"Винаги оказва влияние класата и опита, отборът на Марица е изиграл страшно много мачове. В нашия отбор има момичета, които тепърва започват и правят дебюта си като основни в женския отбор, така че радвам се за тази игра. Разбира се, това са мачове, които радват всички, защото в случая товарим малко повече Марица, защото от тях винаги се очаква, а ние излизаме да покажем най-доброто. Видях много колективна игра, видях много борбена игра, видях лидер в отбора и това ме радва. И мисля да работя върху това", каза още треньорката на ЦПВК.