Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Носителят на трофея Марица победи ЦПВК с 3:1 (23:25, 25:15, 25:8, 25:15) и се класира на финал на efbet Купа на България за жени.

В последния мач пловдивчанки ще се изправят срещу отбора на Левски, който по-рано днес постигна драматичен успех с тайбрек срещу ЦСКА.

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Волейболистките на ЦПВК дръпнаха с 13:8 след отлична серия на начален удар на Калина Венева. Блокаут на Калина Венева и 17:11. Ахметджан Ершимшек взе второ прекъсване за Марица. Мощна атака на Калина Венева и 21:13. Блокада на Борислава Съйкова и 19:23. Контраатака на Ванеса Агбортаби 20:23. Калина Венева пусна технично от зона 2 и ЦПВК спечели първата част с 25:23.

Два поредни аса на Ива Дудова и 6:4 за Марица в началото на втората част. Ас на Красимира Петрова и 6:6. Атака на Калина Венева и резултатът стана 8:8. Марица дръпна с 14:11. Ас на Деница Ангелова - 12:14. Блокада спря атака на Калина Венева 16:12. Ас на Виктория Коева - 19:13 за Марица. Нов ас на Виктория Коева и 21:13. Шампионките спечелиха втората част с категоричното 25:15.

Единична блокада на Борислава Съйкова и Марица поведе с 2:1. Атака на Борислава Съйкова и 4:1. Евелина Цветанова взе прекъсване за ЦПВК. Ас на Ива Дудова и 10:3. Ас на Алекснадра Филипова - 5:10. “Краче” на Кая Николова - 11:5. Ас на Виктория Коева - 12:5. Шампионките поведоха с 18:17 след грешка на ЦПВК. Борислава Съйкова атакува в центъра за 24:8. Борислав Съйкова атакува технично и Марица спечели третата част с 25:8.

Шампионките дръпнаха със 7:4 в началото на четвъртата част. Блокада на Елица Василева спря атака на Ванеса Агбортаби - 6:7. Маричанки дръпнаха с 15:7. Кая Николова атакува мощно за 21:12. Ас на Калина Венева - 14:21. Марица спечели четвъртата част с 25:15 и мача с 3:1 гейма.

Най-резултатна за победата на пловдивския тим бе Ванеса Агбортаби с 16 точки, 14 добави Борислава Съйкова, а с по 11 завършиха Виктория Коева и Ива Дудова.

Финалът между Марица и Левски е на 21 декември (неделя) от 17:00 часа отново в столичната зала Христо Ботев.

МАРИЦА (ПЛОВДИВ) - ЦПВК 2:1 (23:25, 25:15, 25:8, 25:15)

МАРИЦА: Лора Славчева, Ива Дудова, Ванеса Агбортаби, Виктория Коева, Боряна Ангелова, Борислава Съйкова - Жана Тодорова-либеро (Маргарита Гунчева, Александра Китипова, Кая Николова, Елисавета Сариева)

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК

ЦПВК: Стефани Дянкова, Калина Венева, Елица Василева, Деница Ангелова, Габриела Йонева, Михаела Манолова - Виктория Арнаудова-либеро (Красимира Петрова, Елица Георгиева, Александър Филипова, Моника Коларова)

Старши треньор: ЕВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА.