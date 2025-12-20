Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

Реал Мадрид води с 1:0 срещу Севиля в последния мач за годината за двата отбора от 17-тия кръг на Ла Лига. Джуд Белингам вкара за тима на Чаби Алонсо в 38-ата минута. Победа за „лос бланкос“ днес би им позволила да намалят разликата от лидера в класирането Барселона на само 1 точка – поне преди утрешното тежко гостуване на каталунците на Виляреал. Формата на „кралете“ не е блестяща и те имат 2 загуби в последните си пет мача във всички турнири. Мачът е по-специален за звездата на домакините Килиан Мбапе, не само защото e рожденик. Французинът има 58 гола за Реал през годината и при две попадения днес може да подобри рекорда на Кристиано Роналдо от 2013 г.

Андалусийци пък също се представят на приливи и отливи и се намират в средата на класирането. През седмицата Реал преодоля трудно третодивизионния Талавера де ла Рейна за Купата на краля следд успех с 3:2 като гост, докато Севиля отпадна от турнира, след като загуби с 0:1 от Алавес.

Напоследък „лос бланкос“ играе повече от успешно срещу този съперник, като няма загуба в последните 13 мача срещу андалусийци и има цели 11 успеха и само 2 равенства. Севиля за последно спечели срещу Реал чак през 2018 г. "Лос бланкос" не са губили на "Бернабеу" от андалусийци от далечната 2008 г.

Чаби Алонсо днес няма да може да използва контузените Федерико Валверде, Едер Милитао, Трент Александър-Арнолд и Дани Карвахал. Браим Диас пък е на Купата на африканските нации.

Така наставникът на Реал логично прави доста промени в сравнение със срещата за Купата на краля през седмицата. Само Килиан Мбапе, Арда Гюлер, Дийн Хаусен и Фран Гарсия запазват местата си. Бразилците Винисиус Жуниор и Родриго се завръщат сред титулярите и ще играят по двата фланга в атака. В средата на терена отново стартират Джуд Белингам и Орелиан Чуамени, а на вратата отново е Тибо Куртоа.

Наставникът на Севиля Матиас Алмейда също има проблеми и ще е без играчи като Чидера Еджуке, Акор Адамс, Сесар Аспиликуета, Рубен Варгас и Танги Нианзу. Андалусийци залагат на компактна отбрана от петима души, а атаката им ще бъде водена от Исаак Ромеро и ветерана Алексис Санчес.

В 5-ата минута дойде първото чисто положение в двубоя. Родриго пусна чудесен пас към включилия се Фран Гарсия, но левият бранител стреля в тялото на вратаря на гостите Одисеaс Влаходимос, който успя да избие. Защитата на Реал обаче изглеждаше доста колеблива и още в първите минути допусна на няколко пъти играчи на Севиля да изкачат зад гърба й, При една такава ситуация Исаак Ромеро се откъсна и опита да копне топката над Тибо Куртоа, но бе неточен. В 17-ата минута се откри и първото положение пред Мбапе, който с диагонален изстрел не бе далеч от целта. Последва и изстрел на Дийн Хаусен с глава от корнер, който също бе опасен.

Така се стигна до 38-ата минута, когато Реал поведе. Родриго центрира остро от пряк свободен удар, а Джуд Белингам се извиси и с глава насочи топката в далечния за Влаходимос ъгъл - 1:0 за "лос бланкос".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago