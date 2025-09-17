Популярни
  България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

  17 сеп 2025 | 14:32
  • 10643
  • 3

Националният отбор на България ще се изправи срещу тима на Португалия на 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините.

България печели за седми път групата си на Световно първенство
България печели за седми път групата си на Световно първенство

Българите спечелиха своята група „Е“ с три победи в три мача и така ще играят срещу втория от група „Д“, в която имаше драма до самия край. По-рано днес Португалия спечели трудно с 3:2 срещу аутсайдера в групата Колумбия, което запази интригата за последния двубоя от групата между САЩ и Куба.

САЩ срази Куба и я изхвърли от Мондиал 2025
САЩ срази Куба и я изхвърли от Мондиал 2025

Срещата завърши с победа за американците с 3:1, което остави Куба на третото място в групата с една победа и две загуби. Така карибската страна напуска шампионата за сметка на Португалия, която се класира на второто място в групата с две победи и едно поражение и ще срещне България в първия кръг на елиминационната фаза. Срещата между България и Португалия ще се играе в понеделник (22 септември), а нейният начален час ще бъде обявен допълнително.

  • 10643
  • 3

