България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

Националният отбор на България ще се изправи срещу тима на Португалия на 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините.

България печели за седми път групата си на Световно първенство

Българите спечелиха своята група „Е“ с три победи в три мача и така ще играят срещу втория от група „Д“, в която имаше драма до самия край. По-рано днес Португалия спечели трудно с 3:2 срещу аутсайдера в групата Колумбия, което запази интригата за последния двубоя от групата между САЩ и Куба.

📺 Devant leur téléviseur, les Portugais ont suivi avec attention le match entre les États-Unis et Cuba.



À la fin, l’explosion de joie, la défaite cubaine leur offre une place en huitièmes de finale du Mondial 🥳🇵🇹#MWCH2025

🎥 portugalvoleibol pic.twitter.com/YoPnZIARXM — VolleyActu (@VolleyActu) September 17, 2025

САЩ срази Куба и я изхвърли от Мондиал 2025

Срещата завърши с победа за американците с 3:1, което остави Куба на третото място в групата с една победа и две загуби. Така карибската страна напуска шампионата за сметка на Португалия, която се класира на второто място в групата с две победи и едно поражение и ще срещне България в първия кръг на елиминационната фаза. Срещата между България и Португалия ще се играе в понеделник (22 септември), а нейният начален час ще бъде обявен допълнително.