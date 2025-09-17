България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

Националният отбор на България ще се изправи срещу тима на Португалия на 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините.
България печели за седми път групата си на Световно първенство
Българите спечелиха своята група „Е“ с три победи в три мача и така ще играят срещу втория от група „Д“, в която имаше драма до самия край. По-рано днес Португалия спечели трудно с 3:2 срещу аутсайдера в групата Колумбия, което запази интригата за последния двубоя от групата между САЩ и Куба.
САЩ срази Куба и я изхвърли от Мондиал 2025
Срещата завърши с победа за американците с 3:1, което остави Куба на третото място в групата с една победа и две загуби. Така карибската страна напуска шампионата за сметка на Португалия, която се класира на второто място в групата с две победи и едно поражение и ще срещне България в първия кръг на елиминационната фаза. Срещата между България и Португалия ще се играе в понеделник (22 септември), а нейният начален час ще бъде обявен допълнително.