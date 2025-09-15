Изглежда, че Ямал носи основната вина за контузията си

По всичко изглежда, че Ламин Ямал носи вина за появилата му се травма, заради която не игра в мача на Барселона срещу Валенсия в неделя. Нападателят на каталунците се оплаква от болки в пубисната област, като те са се появили - и вероятно влошили - по време на престоя му на лагера на националния отбор на Испания за двете световни квалификации срещу България и Турция. Оказва се, че най-вероятно самият състезател е настоял да играе, макар да не е бил в топ кондиция, като това е влошило нещата.

“Спорт” и “Ас” инфомират, че медицинските щабове на Барса и държавния тим са били в комукинация за проблемите на Ямал. Още след срещата в София, в която играчът записа 73 минути, от националния отбор са съобщили на “блаугранас”, че футболистът изпитва болки и дори един ден не е успял да излезе от хотела си. После обаче му е била поставена инжекция и благодарение на нея Ямал беше на терена и срещу турците.

Каталунският клуб е бил в постоянен контакт с медицинския щаб на Испания, който е предупредил за дискомфорта на играча, говорейки за остра болка в кръста и продължително лечение. Въпреки това той игра 79 минути.

В съобщенията, с които Барселона разполага и които са получени от лагера на Испания, се говори за „остра болка в кръста“, „продължително лечение“, „остава в хотела за процедури“. От лагера на Испания също така се уточнява лечението, като дословно се посочва, че му е инжектиран Волтарен (или нещо подобно).

Гневът на Ханзи Флик се основава и на факта, че от националния отбор са го уверили, че при тази ситуация с дискомфорта на Ламин ще се действа под мотото „нулев риск“ – нещо, което според Барселона не е било спазено, както показват фактите.

Вярно е също, че във всички комуникации от Ла Роха се е посочвало, че последната дума за състоянието си ще има самият играч. И изглежда ясно, че Ламин е казал, че се чувства готов да играе. От Барса обаче твърдят, че става въпрос за едва 18-годишен футболист без опит в подобни случаи и че е трябвало някой от техническия или медицинския щаб да го спре в желанието му да играе или поне да регулира минутите му на терена.