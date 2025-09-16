Ямал няма да пътува за мача с Нюкасъл, Барселона ще го пази за сблъсъка с ПСЖ

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал ще пропусне гостуването на Нюкасъл в Шампионската лига в четвъртък заради контузията си в пубисната област, съобщава “Мундо Депортиво”.

Както е известно, крилото отсъстваше при победата с 6:0 над Валенсия поради същата травма. Според каталунското издание болките на крилото са се появили още при успеха с 3:2 над Леванте на 23 август, след което са се засилили при ремито 1:1 с Райо Валекано. Участието на Ямал в победите на Испания над България с 3:0 и над Турция с 6:0 само е влошило контузията и така се стигнало до нуждата от почивка от мачове.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lamine Yamal is out against Newcastle, he will not play. Barça are now focused on getting him ready for the PSG game.



Очакванията на вестника са младият талант да е под сериозен въпрос за неделното домакинство на Хетафе, а вероятно и за гостуването на Овиедо следващия четвъртък. Възможно е Ямал да се завърне в игра като резерва при домакинството на Реал Сосиедад през следващия уикенд, но голямата цел на Барселона е той да бъде напълно готов за сблъсъка с гостуващия Пари Сен Жермен в ШЛ на 1 октомври.

