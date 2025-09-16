Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ямал няма да пътува за мача с Нюкасъл, Барселона ще го пази за сблъсъка с ПСЖ

Ямал няма да пътува за мача с Нюкасъл, Барселона ще го пази за сблъсъка с ПСЖ

  • 16 сеп 2025 | 21:06
  • 479
  • 0

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал ще пропусне гостуването на Нюкасъл в Шампионската лига в четвъртък заради контузията си в пубисната област, съобщава “Мундо Депортиво”.

Както е известно, крилото отсъстваше при победата с 6:0 над Валенсия поради същата травма. Според каталунското издание болките на крилото са се появили още при успеха с 3:2 над Леванте на 23 август, след което са се засилили при ремито 1:1 с Райо Валекано. Участието на Ямал в победите на Испания над България с 3:0 и над Турция с 6:0 само е влошило контузията и така се стигнало до нуждата от почивка от мачове.

Очакванията на вестника са младият талант да е под сериозен въпрос за неделното домакинство на Хетафе, а вероятно и за гостуването на Овиедо следващия четвъртък. Възможно е Ямал да се завърне в игра като резерва при домакинството на Реал Сосиедад през следващия уикенд, но голямата цел на Барселона е той да бъде напълно готов за сблъсъка с гостуващия Пари Сен Жермен в ШЛ на 1 октомври.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 1168
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 2427
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 4500
  • 2
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 949
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 2695
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 8104
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 371505
  • 3
Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 20921
  • 19
Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

  • 16 сеп 2025 | 21:42
  • 8505
  • 8
Стартовите 11 на Реал Мадрид и Марсилия, Чаби Алонсо прави промени, Винисиус е на пейката

Стартовите 11 на Реал Мадрид и Марсилия, Чаби Алонсо прави промени, Винисиус е на пейката

  • 16 сеп 2025 | 21:09
  • 2542
  • 11
Съставите на Ювентус и Борусия (Дортмунд)

Съставите на Ювентус и Борусия (Дортмунд)

  • 16 сеп 2025 | 21:03
  • 1636
  • 1
ЦСКА представи Валентин Илиев

ЦСКА представи Валентин Илиев

  • 16 сеп 2025 | 16:48
  • 18162
  • 17