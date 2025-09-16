Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Стана ясно кой ще е следващият певец, който Барселона ще рекламира в Ел Класико

Стана ясно кой ще е следващият певец, който Барселона ще рекламира в Ел Класико

  • 16 сеп 2025 | 19:50
  • 461
  • 0
Логото на един от най-известните световни попизпълнители в момента Ед Шийрън ще краси фланелката на Барселона по време на Ел Класико срещу Реал Мадрид на 26 октомври, твърди “Радио Каталуния”.

Както е известно, откакто основен спонсор на Барселона е “Спотифай”, във всеки сблъсък на тима срещу Реал Мадрид той използва логото на известен певец вместо това на известната компания за стрийминг на музика. Така през последните години каталунците рекламираха на своите фланелки Дрейк, Росалия, Ролинг Стоунс, Карол Джи, Колдплей и Травис Скот.

Сега идва ред на Ед Шийрън, за когото е всеизвестно, че е голям фен на Ипсуич и дори притежава 1,4% от акциите на клуба. През миналото лято английският певец направи голям концерт в София, изпълвайки с публика националния стадион “Васил Левски”.

Снимки: Gettyimages

