Стана ясно кой ще е следващият певец, който Барселона ще рекламира в Ел Класико

Логото на един от най-известните световни попизпълнители в момента Ед Шийрън ще краси фланелката на Барселона по време на Ел Класико срещу Реал Мадрид на 26 октомври, твърди “Радио Каталуния”.

Както е известно, откакто основен спонсор на Барселона е “Спотифай”, във всеки сблъсък на тима срещу Реал Мадрид той използва логото на известен певец вместо това на известната компания за стрийминг на музика. Така през последните години каталунците рекламираха на своите фланелки Дрейк, Росалия, Ролинг Стоунс, Карол Джи, Колдплей и Травис Скот.

🚨 Ed Sheeran will feature on the front of the Barça kit for the Clásico on October 26, as per RAC 1. pic.twitter.com/MqLVmWQ3Db — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 16, 2025

Сега идва ред на Ед Шийрън, за когото е всеизвестно, че е голям фен на Ипсуич и дори притежава 1,4% от акциите на клуба. През миналото лято английският певец направи голям концерт в София, изпълвайки с публика националния стадион “Васил Левски”.

