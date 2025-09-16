Проблемите около "Камп Ноу" продължават, от Барса обмислят дали да не се завърнат изцяло на "Монтжуик"

От Барселона продължават да тънат в несигурност относно ситуацията около “Камп Ноу” и в крайна сметка кога точно ще могат да се завърнат на собствения си стадион. При пет дни оставащи до следващото домакинство срещу Хетафе каталунците все още не са получили всички разрешения и не са обявили официално на кое съоръжение ще домакинстват, но пресата в Испания твърди, че тази среща от Ла Лига почти сигурно отново ще бъде проведена на базата на клуба и стадиона там “Естади Йохан Кройф”, точно както това се случи и срещу Валенсия.

От вестник “АС” добавят, че ситуацията почти сигурно ще е различна и Барселона ще могат да домакинстват на своето съоръжение за следващия мач от първенството, който е с Реал Сосиедад на 28 септември. Това е от изключителна важност за ръководството на каталунците, които в момента са притеснени най-вече за ситуацията около Шампионската лига. Тимът се нуждае от минимум едно домакинство в испанското първенство, което ще позволи на експертите на УЕФА да проучат състоянието на “Камп Ноу” преди да дадат евентуално разрешение за домакинските мачове на стадиона. Един от основните проблеми е, че от УЕФА изискват повече от първоначално планираните от каталунците 27 хиляди зрители, за които най-вероятно ще получат разрешение за мачовете си от шампионата.

От Барселона все пак продължават да планират да поискат от УЕФА изключение за нещо, което до момента не се е случвало в историята на Шампионската лига, а именно да домакинстват на два различни стадиона. Това искане противоречи на правилата на европейската футболна централа, но от “блауграна” мислят, че ще могат да се позоват на извънредни обстоятелства, за да получат желаното изключение. Преди жребият в турнира те официално поискаха да гостуват в първата среща, което също противоречи на правилата, но все пак получиха желаното, макар доста от клубовете да се възпротивиха на този подход.

Ако от все пак до мача с ПСЖ, който е първо домакинство в Шампионската лига, “Камп Ноу” все още не е готов, те са готови да предложат две алтернативи, но ако от УЕФА откажат, то тогава ще се прибегне до последния алтернативен план - а именнно “Монтжуик”. Шефовете на Барса вече поискаха от градската управа блокиране на олимпийския стадион до февруари в случай, че се наложи той отново да бъде използван. Шефовете на каталунците все още са в дилема и дали в крайна сметка да не прибегнат до друга възможност - да предпочетат да играят всичките си мачове поне до зимата на “Монтжуик” вместо да се налага евентуално да редуват домакинства на “Камп Ноу” в Ла Лига и такива на олимпийския стадион в Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages