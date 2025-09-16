Бивш играч и директор на Барселона опроверга... собствената си смърт

Ерик Абидал, настоящ спортен директор на Ал Уасл, отбор от Обединените арабски емирства, опроверга чрез изявление, публикувано в профила му в Instagram, разпространените през последните дни слухове за смъртта му поради предполагаеми хирургически усложнения от втора трансплантация на черен дроб.
„Има слухове, които не бива да съществуват. Добре съм, със семейството си, и уважението е от съществено значение, защото зад мен стоят семейство и деца. Добре съм, жив и здрав. Благодаря ви за съобщенията за подкрепа и загриженост и нека се съсредоточим върху това, което наистина има значение“, написа французинът.
През 2012 г. Абидал претърпя трансплантация на черен дроб от братовчед си, след като му беше открит тумор на органа, и отсъства от състезания няколко месеца. Оттогава здравословното му състояние е стабилно. Бившият френски защитник, днес на 46 години, игра в Барселона между 2007 и 2013 г., като беше част от един от най-добрите отбори на всички времена, трениран от Пеп Гуардиола и с имена като Даниел Алвеш, Карлес Пуйол, Жерард Пике, Шави Ернандес, Серхио Бускетс, Андрес Иниеста, Лионел Меси и Давид Вия. Абидал се оттегли през 2015 г. след един сезон в гръцкия Олимпиакос, а през 2018 г. започна кариера на ръководител, заемайки поста спортен директор на Барселона до 2020 г.
