Бивш играч и директор на Барселона опроверга... собствената си смърт

Ерик Абидал, настоящ спортен директор на Ал Уасл, отбор от Обединените арабски емирства, опроверга чрез изявление, публикувано в профила му в Instagram, разпространените през последните дни слухове за смъртта му поради предполагаеми хирургически усложнения от втора трансплантация на черен дроб.

„Има слухове, които не бива да съществуват. Добре съм, със семейството си, и уважението е от съществено значение, защото зад мен стоят семейство и деца. Добре съм, жив и здрав. Благодаря ви за съобщенията за подкрепа и загриженост и нека се съсредоточим върху това, което наистина има значение“, написа французинът.