  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. УЕФА отмени наказанията на Флик, той ще води Барселона на старта в Шампионската лига

УЕФА отмени наказанията на Флик, той ще води Барселона на старта в Шампионската лига

  • 12 сеп 2025 | 17:10
  • 143
  • 0

Наставникът на Барселона Ханзи Флик и неговият асистент Маркус Цорг ще могат да водят тима в откриващия мач за този сезон в Шампионската лига, съобщава испанската преса. Това е станало възможно, след като каталунците са спечелили обжалването на санкцията от една среща, която бе наложена от европейската футболна централа на двамата наставници след втория полуфинален сблъсък с Интер през пролетта.

Напрежение в съблекалнята на Барселона
Флик и Цорг отнесоха наказание за “нарушаване на принципи и основни правила на поведение” след двубоя с “нерадзурите”, загубен особено драматично с 4:3 след продължения. От Уефа са преразгледали решението си, но от централата си запазват правото да наблюдават поведението на германския треньор и асистента му в продължение на година, с предупреждението, че ако подобно нещо се повтори, те рискуват по-тежка и строга санкция.

Снимки: Gettyimages

