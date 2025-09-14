Съставите на Барселона и Валенсия в първото домакинство на каталунците, Флик прави много промени

Барселона излиза в първото си домакинство за сезона, като ще посрещне в 4-тия кръг Валенсия на нетрадиционно място – 6-хилядния стадион "Йохан Кройф“. Съоръженето бе избрано като компромисен вариант за място на провеждане на мача поради незавършилия ремонт на "Спотифай Камп Ноу“. Каталунците направиха грешна стъпка в предишния кръг срещу Райо Валекано и със сигурност ще искат да се върнат на победния път, за да не изостават от перфектния дотук Реал Мадрид. От своя страна, Валенсия е на 11-то място с 4 точки и голова разлика 4:2. "Прилепите" имат възможност с евентуален успех да се изравнят по точки с Барселона.

Историята на последните сблъсъци между двата отбора е категорично доминирана от Барселона. В последната им среща от Купата на краля, каталунците разгромиха Валенсия с 5:0 на "Местайя", като Феран Торес отбеляза хеттрик, а Фермин Лопес и Ламин Ямал допълниха головата фиеста. Преди това, през януари в мач от Ла Лига, Барселона отново демонстрира тоталното си превъзходство и разби съперника си със 7:1. Общо в последните пет срещи между двата отбора, Барселона има 4 победи и 1 равенство, като е отбелязала впечатляващите 19 гола срещу само 5 за Валенсия.

Наставникът на каталунците Ханзи Флик има доста проблеми, като най-сериозната липса безспорно е тази на голямата звезда Ламин Ямал. Освен него няма да играят още важни играчи като Френки де Йонг, Гави и Алехандро Балде, както и трайно контузеният Марк-Андре тер Стеген.

Поради проблемите на Барселона, Ханзи Флик пуска повече от интересен състав. Той прави цели шест промени в сравнение с мача с Райо. За пръв път като титуляр започва новото лятно попълнение Рууни Барджи, който ще играе на позицията на Ямал. Маркъс Рашфорд и Фермин Лопес също стартират, като ще играят зад Феран Торес, а играчи като Рафиня, Дани Олмо и Роберт Левандовски остават на пейката. Информацията в каталунските медии е, че бразилецът е трябвало да започне, но заради негово закъснение за тренировка ще е резерва. В средата на терена на мястото на Де Йонг започва Марк Касадо. В защита пък промените са две – Пау Кубарси и Жерард Мартин влизат на местата на Андреас Кристенсен и Алехандро Балде.

Наставникът на Валенсия Карлос Корберан ще играе с наситена защитна линия от петима бранители и двама нападатели в лицето на Арно Данжума и Уго Дуро.

