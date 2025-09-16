Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Кел за договора на Шлотербек: Той знае какво има в Дортмунд, ние знаем какво имаме в негово лице

Кел за договора на Шлотербек: Той знае какво има в Дортмунд, ние знаем какво имаме в негово лице

  • 16 сеп 2025 | 19:06
  • 553
  • 0

"Нико Шлотербек знае какво има в Борусия (Дортмунд)", заяви спортният директор на германския клуб Себастиан Кел по повод възстановяващия се от травма защитник и потенциалното подновяване на договора му.

Шлотербек още не е готов за завръщане в игра
"Нико претърпя сложна контузия и вече има зад гърба си дълъг процес на рехабилитация, по време на който му оказахме пълна  подкрепа. Той беше концентриран върху това", коментира Кел пред Waz.de.

"Можете да предположите, че сме в близък диалог и имаме страхотни отношения на доверие. Нико знае какво има в Борусия (Дортмунд), а ние знаем с какво разполагаме в негово лице. Веднага щом има нещо за обявяване, ще го направим", каза още спортният директор на Борусия.

25-годишният Нико Шлотербек наскоро се включи частично в тренировките на отбора от Дортмунд. През април стана ясно, че защитникът е претърпял разкъсване на менискус на лявото коляно.

Снимки: Imago

