Ще пренесе ли Ювентус перфектната си форма и в ШЛ?

Ювентус и Борусия (Дортмунд) ще се изправят един срещу друг в първия кръг на груповата фаза на Шампионска лига на 16 септември от 22:00 часа на "Алианц Стейдиъм" в Торино. Двата европейски гранда започват своя път в най-престижния клубен турнир под ръководството на френския рефер Франсоа Летексие.

Ювентус демонстрира впечатляваща форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. "Бианконерите" започнаха сезона в Серия А с три поредни успеха - срещу Аталанта (2:1 на 16.08.2025), Парма (2:0 на 24.08.2025) и Дженоа (0:1 на 31.08.2025). Най-впечатляващата им победа дойде в последния мач срещу Интер (4:3 на 13.09.2025). Интересно е, че в контролна среща през август Ювентус победи именно Борусия (Дортмунд) с 2:1 (на 10.08.2025). От своя страна, Борусия (Дортмунд) също влезе във форма с три победи и едно равенство в последните си четири мача. "Жълто-черните" стартираха с победа в Купата на Германия срещу Рот-Вайс (Есен) (0:1 на 18.08.2025), последвана от равенство със Санкт Паули (3:3 на 23.08.2025). В Бундеслигата отборът от Дортмунд записа две убедителни победи - срещу Унион (Берлин) (3:0 на 31.08.2025) и Хайденхайм (0:2 на 13.09.2025).

Ювентус и Борусия (Дортмунд) имат богата история от директни сблъсъци, като са се срещали четири пъти през последните години. Последната им среща беше в контролен мач на 10.08.2025, когато Ювентус победи с 2:1, благодарение на два гола на Андреа Камбиазо (16' и 53'), докато Максимилиан Байер (89') отбеляза почетното попадение за германците. През 2015 г. отборите се срещнаха в осминафиналите на Шампионската лига, където Ювентус спечели с общ резултат 5:1. В първия мач в Торино италианците победиха с 2:1 (голове на Карлос Тевес и Алваро Мората за Ювентус и Марко Ройс за Борусия), а в реванша на "Сигнал Идуна Парк" Ювентус разгроми домакините с 3:0 с голове на Карлос Тевес (3' и 79') и Алваро Мората (70'). Двата отбора играха на финала на турнира през 1997 година, като тогава "жълто-черните" победиха с 3:1.

Игор Тудор: Нямаме търпение за мача с Борусия (Дортмунд)

Треньорът на Ювентус Игор Тудор вероятно ще заложи на схема 3-4-2-1, като на вратата се очаква да застане Микеле Ди Грегорио. Защитата ще бъде формирана от Федерико Гати, Глейсон Бремер и Лойд Кели. В средата на терена ще действат Пиер Калюлю, Мануел Локатели, Кефрен Тюрам и Андреа Камбиазо, който отбеляза два гола срещу Борусия в последната им среща. В атака ще бъдат Тюн Копмайнерс и младият талант Кенан Йълдъз, които ще помагат на централния нападател Джонатан Дейвид. Под въпрос за мача са Франсиско Консейсао и Едон Жегрова, докато Фабио Мирети е контузен.

Нико Ковач: Домакинството е голямо предимство за Ювентус

Борусия (Дортмунд) и треньорът Нико Ковач също ще заложат на схема 3-4-2-1. На вратата ще бъде Грегор Кобел, а защитата ще бъде съставена от Юлиан Риерсон, Валдемар Антон и Рами Бенсебаини. В средата на терена ще играят Ян Коуто, Джоуб Белингам, Феликс Нмеча и Даниел Свенсон. В атака ще бъдат Карим Адейеми и Максимилиан Байер, които ще подкрепят централния нападател Серу Гираси. Отборът има няколко контузени играчи, включително Емре Джан, Никлас Зюле, Фабио Силва, Жюлиен Дюранвил и Нико Шлотербек. Под въпрос са Аарон Анселмино, а Паскал Грос е болен.

