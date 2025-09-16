Нико Ковач: Домакинството е голямо предимство за Ювентус

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач изрази възхищението си от Ювентус и своя приятел Игор Тудор преди сблъсъка между двата отбора в Шампионската лига, но подчерта, че Борусия ще преследва победата в Торино.

„Все още не сме решили как ще играем, но сме напълно готови. Ще видим дали всички футболисти ще успеят да се възстановят. Наскоро обясних, че имаме разнообразен състав и с тази двойка опорни полузащитници разполагаме с петима играчи, които могат да изпълняват различни роли. Има конкуренция, имаме различни профили на играчи и трябва да намерим точния баланс", сподели Ковач на официалната пресконференция.

„Домакинството е предимство за Ювентус. Ще има 40 000 фенове по трибуните. Ще трябва да устоим и на натиска от страна на техните привърженици", коментира хърватският специалист.

„Видяхме качествата на този отбор, когато играхме срещу тях в Дортмунд. Видяхме, че имат страхотен състав с огромен потенциал, но искаме да покажем, че разполагаме с качествата да спечелим", заяви Ковач.

„Щастлив съм, че ще се изправя срещу Игор. Развитието на треньорската му кариера не ме изненадва. Изключително постижение е, че стигна до Шампионската лига, а преди това се справи много добре и във Франция", изтъкна наставникът на Борусия (Д).

Снимки: Imago