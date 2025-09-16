Хумелс: През следващите години много топ играчи няма да са на терена във важни мачове

Бившият германски национал Матс Хумелс изрази загриженост за натоварения футболен календар, предупреждавайки, че елитните играчи рискуват да бъдат прекалено изтощени от напрежението. Хумелс смята, че натоварването върху футболистите е достигнало своя максимум, което поражда опасения, че големите имена скоро може да започнат да пропускат ключови мачове поради умора и контузии.

"Това продължава да бъде проблем, който трябва да бъде решен. Натоварването е максимално", заяви бившият защитник, който ще започне сезона в Шампионската лига в новата си роля на експерт за интернет платформата Amazon. "Притеснен съм, че през следващите години много, много топ играчи вече няма да са на терена във важни мачове, защото в крайна сметка ще бъдат изтощени от напрежението", каза бившата звезда на Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен, но и изказа похвали за новия формат на Шампионската лига, като същевременно призна първоначалния си скептицизъм. "Мисля, че новата версия е наистина страхотна. Има много повече разнообразни мачове и това ми харесва", заяви Матс Хумелс.

