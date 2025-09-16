Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Хумелс: През следващите години много топ играчи няма да са на терена във важни мачове

Хумелс: През следващите години много топ играчи няма да са на терена във важни мачове

  • 16 сеп 2025 | 17:19
  • 710
  • 0
Хумелс: През следващите години много топ играчи няма да са на терена във важни мачове

Бившият германски национал Матс Хумелс изрази загриженост за натоварения футболен календар, предупреждавайки, че елитните играчи рискуват да бъдат прекалено изтощени от напрежението. Хумелс смята, че натоварването върху футболистите е достигнало своя максимум, което поражда опасения, че големите имена скоро може да започнат да пропускат ключови мачове поради умора и контузии.

Ще пренесе ли Ювентус перфектната си форма и в ШЛ?
Ще пренесе ли Ювентус перфектната си форма и в ШЛ?

"Това продължава да бъде проблем, който трябва да бъде решен. Натоварването е максимално", заяви бившият защитник, който ще започне сезона в Шампионската лига в новата си роля на експерт за интернет платформата Amazon. "Притеснен съм, че през следващите години много, много топ играчи вече няма да са на терена във важни мачове, защото в крайна сметка ще бъдат изтощени от напрежението", каза бившата звезда на Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен, но и изказа похвали за новия формат на Шампионската лига, като същевременно призна първоначалния си скептицизъм. "Мисля, че новата версия е наистина страхотна. Има много повече разнообразни мачове и това ми харесва", заяви Матс Хумелс.

Нико Ковач: Домакинството е голямо предимство за Ювентус
Нико Ковач: Домакинството е голямо предимство за Ювентус
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 895
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 1834
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 3770
  • 1
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 792
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 2044
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 6717
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 15328
  • 12
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 13343
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 38322
  • 35
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 48269
  • 125
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 10973
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 367697
  • 3