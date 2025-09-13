Борусия (Дортмунд) се възползва максимално от численото си предимство

Борусия (Дортмунд) победи с лекота като гост Хайденхайм с 2:0 в мач от 3-тия кръг на Бундеслигата. “Жълто-черните” решиха мача си още през първата част, като имаха предимството да играят близо 70 минути с човек повече, което до голяма степен и предопредели изхода на срещата. В осми пореден мач от първенството се разписа Серу Гираси (33’), а още едно попадение добави и националът Максимилиан Байер (45+6’).

Така Дортмунд е вече със 7 точки след първите три кръга. За Хайденхайм положението изглежда тежко, като тимът записа трета поредна загуба и е на дъното на класирането, като е единственият отбор дотук без спечелена точка.

8 – Serhou Guirassy has scored in his eighth Bundesliga game in a row – among all non-German players in BL history, only Pierre Emerick Aubameyang (10) and Robert Lewandowski (4 times, longest streak 15 games in a row) had longer scoring streaks. Flow. @Guirassy_19 pic.twitter.com/OZBNNjhQAx — OptaFranz (@OptaFranz) September 13, 2025

Oще в първите секунди на двубоя Борусия (Дортмунд) можеше да повече, когато Карим Адейеми отправи опасен изстрел, но стражът на домакините Диант Рамай успя да избие. В 20-ата минута Максимилиан Байер намери Серу Гираси, който стреля от малкото наказателно поле, но вратарят на Хайденхайм успя да избие.

Минута по-късно в мача настъпи решителен момент. Нападателят на домакините Буди Зивзивадзе извърши много грубо нарушение срещу Феликс Нмеча и Хайденхайм рано-рано остана с човек по-малко. Веднага след това Рамай показа отличен рефлекс и успя да избие много опасен удар с глава отблизо на Гираси. В 33-ата минута все пак логичното се случи. С добро центриране отдясно Юлиан Риерсон намери Гираси и гвинеецът майсторски с глава заби топката в мрежата на домакините - 0:1 за Дортмунд.

Сякаш интригата окончателно приключи в продължението на първото полувреме. Адейеми се измъкна от защитата на Хайденхайм и намери Макс Байер, който оставен на празна врата с лекота реализира за 0:2.

В началото на второто полувреме дойде първото наистина добро положение за домакините, когато Грегор Кобел трябваше да избива опасен далечен изстрел на Арийон Ибрахимович. През втората част Борусия определено намали оборотите и дълго време не създаваше нищо интересно. Чак в 79-ата минута резервата Карни Чуквуемека отправи опасен далечен удар, минал над вратата на домакините. В последните секунди на срещата Рамай трябваше да избива и опасен удар на Серу Гираси.

Следвай ни:

Снимки: Imago