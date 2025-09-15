Паскал Грос пропуска старта на ШЛ за БОрусия (Дортмунд), но Брант и Анселмино са на линия

Полузащитникът Паскал Грос има стомашни проблеми и ще пропусне първия мач на Борусия Дортмунд през новия сезон в Шампионската лига утре вечер срещу Ювентус в Италия. Грос не взе участие в днешната последна тренировка на отбора в Германия и след това не пътува до Торино. Юлиан Брант и Аарон Анселмино обаче подновиха тренировки, след като пропуснаха победата с 2:0 над Хайденхайм в среща от Бундеслигата в събота.

Борусия Дортмунд събра 7 точки от първите си три мача за сезона в Германия и натрупа увереност преди гостуването срещу Ювентус, който победи на финала на елитния турнир през 1997 година. "Искаме да запазим тенденцията и срещу Ювентус, което няма да бъде лесно. Но ако продължим да играем с увереност, тогава мисля, че имаме шанс за три точки", каза нападателят Максимилиан Байер.

Снимки: Gettyimages