Шлотербек още не е готов за завръщане в игра

  • 12 сеп 2025 | 00:53
  • 169
  • 0
Защитникът Нико Шлотербек все още не е готов, за да се завърне на терена и ще се нуждае от повече време за възстановяване от травмата в коляното, която го мъчи. Това каза старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач.

Шлотербек скъса менискус през април и бе опериран. В последните дни той бе забелязан в тренировките на Борусия, но според Ковач все още не е готов за игра.

"Нико се завръща след пет месеца отсъствие. Неговите тренировки все още са доста леки. Той е ключов играч както за нас, така и за националния отбор на Германия. Но на първо място той трябва да бъде здрав, да тренира и да започне да играе за Борусия. В момента той не е готов дори да бъде на пейката за предстоящите мачове", каза Ковач.

В събота "жълто-черните" гостуват на Хайденхайм. На 16 септември тимът започва и участието си в Шампионската лига с визита на Ювентус.

Ямал за футбола, майка си, намушкването на баща си, "Златната топка" и прословутия рожден ден

Ямал за футбола, майка си, намушкването на баща си, "Златната топка" и прословутия рожден ден

  • 11 сеп 2025 | 21:54
  • 5260
  • 43
Джейми Карагър със специална награда от Атлетик Билбао

Джейми Карагър със специална награда от Атлетик Билбао

  • 11 сеп 2025 | 20:28
  • 1758
  • 1
Легендарен капитан на Бразилия се включва във футболния празник в Лисабон

Легендарен капитан на Бразилия се включва във футболния празник в Лисабон

  • 11 сеп 2025 | 20:20
  • 3481
  • 6
Марсилия представи световен шампион

Марсилия представи световен шампион

  • 11 сеп 2025 | 20:07
  • 1721
  • 1
Нуно Гомеш също е част от “Мача на легендите”

Нуно Гомеш също е част от “Мача на легендите”

  • 11 сеп 2025 | 19:50
  • 1463
  • 5
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито на Италия между Ювентус и Интер

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито на Италия между Ювентус и Интер

  • 11 сеп 2025 | 19:30
  • 3158
  • 10
Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 12806
  • 20
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 11896
  • 51
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 11446
  • 23
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 40958
  • 59
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 36781
  • 69
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 16943
  • 471