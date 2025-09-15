Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бундеслига
  3. Борусия (Д) и Байерн водят в класацията по посещаемост в Европа

Борусия (Д) и Байерн водят в класацията по посещаемост в Европа

  • 15 сеп 2025 | 11:55
  • 707
  • 0

Клубовете от Бундеслигата Борусия (Дортмунд) и Байерн (Мюнхен) водят в Европа по средна посещаемост на мачове от елитните дивизии според доклад на УЕФА. Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид пък са начело в общата посещаемост на мачовете си от сезон 2024/25.

Дортмунд и Байерн разпродадоха стадионите си за всички мачове, като 100% капацитет им даде средно 81 321 и 75 000 души съответно. Реал запълни 85% от местата си, което е средно 73 345, а Юнайтед имаше 73 342 души във всички мачове от Премиър лийг, което е 97% капацитет. Любопитно е, че втородивизионният германски отбор Шалке е на 10-о място в класацията със средно 61 655 и 99% капацитет. По отношение на общата посещаемост във всички състезания, “червените дяволи” са начело с 2 200 286 зрители на „Олд Трафорд“, а Реал е привлякъл 2 053 673 на „Сантиаго Бернабеу“. “Сан Сиро” е видял 1 996 917 фенове да посещават домакинските мачове на Интер, следвани от Борусия (1 951 696) и Байерн (1 875 001).

Отборите от Бундеслигата имат два домакински мача по-малко от отборите в Англия, Испания и Италия, както и от други формати за купи. Германският елит е запълнил стадионите си до 96% през сезона, а 254 европейски клуба са достигнали поне 50% капацитет. Английската Висша лига е на върха на средната посещаемост с 40 389 на мач. УЕФА съобщи, че рекордните 233 милиона фенове са посетили мачове, като почти половината от тях - 113 милиона - са регистрирани за мачове от мъжките национални първенства. Женският футбол е привлякъл 4 милиона фенове.

