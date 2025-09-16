От случайна работа по време на Ковид до световно злато в Токио

Популярни
  • 16 сеп 2025 | 19:05
  • 806
  • 0
По време на пандемията Кордел Тинч е продавал мобилни телефони и е монтирал машини за производство на тоалетна хартия. След като се завръща сериозно към леката атлетика през 2023 г. обаче, той се радва на светкавичен възход, а днес спечели световната титла на 110 метра с препятствия в Токио.

Кордел Тинч остави световната титла на 110 м/пр в САЩ

25-годишният атлет от Уисконсин записа време от 12.99 секунди (-0.3 м/с), а ямайското дуо Орландо Бенет и Тайлър Мейсън заеха второ и трето място съответно с 13.08 и 13.12 секунди.

Грант Холоуей, който доминираше в тази дисциплина през последните сезони, не успя да намери формата си това лято и остана едва шести в своя полуфинал с време 13.52.

Тинч е бил обещаващ спринтьор на хърдели и играч по американски футбол по време на колежанските си години, но прави тригодишна пауза от пистата, през която работи различни неща, преди най-накрая да се завърне към атлетиката.

Миналата година той не успя да влезе в отбора на САЩ, оставайки само на едно място от класиране, но тази година дойде неговият ред да блесне и той се възползва от възможността със стил.

"Когато пресякох финалната линия, почувствах облекчение“, каза той. "Влязох в този сезон с цел да спечеля световната титла. Исках да бъда най-добрият хърделист в света.“

"Фантастично е, че медалът остава в Америка. Оттеглих се от пистата за няколко години, но изобщо не съжалявам. Ако не бях направил тази пауза, сега нямаше да съм световен шампион. Всичко, което научих през това време извън спорта, ме направи мъжа, който съм днес, и световен шампион.“

"Има възходи и падения, но в крайна сметка получаваш това, което ти е писано. Фактът, че съм единственият, който днес бяга под 13 секунди, ме прави щастлив. Вярвах, че съм най-добрият, така че не чувствах никакво напрежение. Хората очакваха да се паникьосам, но аз останах концентриран.“

"Не мисля, че някой хърделист ще ви каже, че може да пробяга перфектно, освен ако не е 12.79. Не мисля, че беше перфектно бягане, но беше бягането, от което се нуждаех, за да свърша работата.“

Снимки: Gettyimages

