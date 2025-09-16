Кипиегон: Ще мога да покажа нов златен медал на дъщеря си

Фейт Кипиегон спечели четвърта световна титла на 1500 м на открито, след като триумфира в Токио по-рано днес. Кенийката беше изключително щастлива от успеха си на същия стадион, на който през 2021 г. спечели олимпийското злато.

“След като поставих световния рекорд в Юджийн, си казах: 'Трябва да отида в Токио и да защитя титлата си'. Знаех, че мога да се справя с това“, каза Кипиегон, която стана едва втората жена, спечелила четири световни титли в една и съща дисциплина в леката атлетика след Шели-Ан Фрейзър-Прайс, която има пет титли на 100 метра.

“Този ​​спорт ме мотивира. Спечелих тук през 2021 г. (на Олимпийските игри) веднага след като станах майка, така че завръщането ми тук и повторната победа означава, че мога да покажа нов златен медал на дъщеря си. Медалът на 1500 метра вече е в джоба ми. Сега ще се съсредоточа върху 5000 метра и ще се опитам да спечеля“, добави кенийката, която има една световна титла на 5000 м.

Снимки: Gettyimages