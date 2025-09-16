Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Четвърта световна титла на 1500 м за Фейт Кипиегон

Четвърта световна титла на 1500 м за Фейт Кипиегон

  • 16 сеп 2025 | 16:17
  • 538
  • 0
Четвърта световна титла на 1500 м за Фейт Кипиегон

Фейт Кипиегон продължава да пише история. Кенийката спечели своята четвърта световна титла на 1500 метра на открито, след като се наложи във финала в Токио с постижение от 3:52.15 минути. Това е втори резултат в историята на планетарните шампионати на открито. Нейната сънародничка Доркус Евой се пребори за сребърния медал в последния момент, след като финишира с личен рекорд от 3:54.92 мин.

Рекордьорката на Океания Джесика Хъл се държеше близо до Кипиегон до последните 200 метра, но във финалните метри силите я напуснаха и завърши трета с 3:55.16 мин. Друга кенийка Нели Чепчирчир остана четвърта с личен рекорд от 3:55.25 мин.

Снимки: Gettyimages

