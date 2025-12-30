Популярни
»
  Sportal.bg
  Лека атлетика
  3. Виктория Хъдсън и Енцо Дийсл са "Атлети на годината" в Австрия

Виктория Хъдсън и Енцо Дийсл са "Атлети на годината" в Австрия

  • 30 дек 2025 | 14:27
  • 225
  • 0
Виктория Хъдсън и Енцо Дийсл са "Атлети на годината" в Австрия

Световната лидерка за 2025 г. Виктория Хъдсън и златният медалист от Европейското първенство до 23 години Енцо Дийсл бяха обявени за "Атлети на годината" на Австрия от националната федерация.

Хъдсън, която е и действаща европейска шампионка от Рим 2024, завърши на десето място на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

21-годишният Дийсл отбеляза поредна година на силен прогрес в дисциплината 110 метра с препятствия. Той спечели златен медал на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025 и достигна до полуфиналите на Световното първенство в Токио.

Победителите бяха определени чрез комбинация от гласове на експерти и онлайн гласуване, координирано от Австрийската атлетическа федерация.

Снимки: Gettyimages

