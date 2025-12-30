Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ангелина Топич е "Спортистка на годината" в Сърбия

Ангелина Топич е "Спортистка на годината" в Сърбия

  • 30 дек 2025 | 08:23
Световната бронзова медалистка в скока на височина Ангелина Топич беше обявена за "Спортистка на годината" в Сърбия. Наградата ѝ беше връчена от Олимпийския комитет на страната.

20-годишната атлетка, която подели бронзовия медал на Световното първенство по лека атлетика в Токио със световната рекордьорка Ярослава Магучих, получи отличието си на церемония в Белград.

През тази паметна година Топич спечели и златен медал на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025, както и сребро от Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025.

С медала си от Токио тя стана едва третият сръбски атлет, печелил отличие от световен шампионат. Преди нея това са постигали единствено Ивана Шпанович (злато в скока на дължина, Будапеща 2023) и Емир Бекрич (бронз на 400 метра с препятствия, Москва 2013).

Трофеят беше връчен на Топич от сръбския министър на спорта Зоран Гаич.

"Зад всяка награда и всеки медал стои специална история, а мога да кажа, че тази ми е любима“, заяви тя пред сайта на Сръбския олимпийски комитет.

"Наистина заслужих тази награда с огромен труд и усилия, не само мои, но и на целия ми екип. През последните две години вече печелех награди в по-младите възрастови категории, а сега се радвам, че мога да взема и тази, най-бляскавата.“

"Да бъдеш най-добрият в спортна нация и да си номер едно в своята дисциплина или в който и да е спорт в света, показва колко силен е спортът у нас и колко качествени спортисти имаме.“

"Това са хора, на които можем да се възхищаваме, както аз съм се възхищавала през целия си живот. Толкова се радвам, че съм една от тях.“

