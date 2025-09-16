Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кордел Тинч остави световната титла на 110 м/пр в САЩ

Кордел Тинч остави световната титла на 110 м/пр в САЩ

  • 16 сеп 2025 | 16:34
  • 600
  • 0
Кордел Тинч остави световната титла на 110 м/пр в САЩ

Победителят в Диамантената лига за 2025 година Кордел Тинч спечели и световната титла на 110 метра с препятствия. Американецът остави планетарното злато в САЩ, след като спечели финалното бягане в Токио с 12.99 секунди (-0.3 м/сек). Ямайска радост имаше, след като представители на карибската държава попълниха тройката.

Орландо Бенет записа личен рекорд от 13.08 сек за сребърния медал, а неговият сънародник Тайлър Мейсън изравни най-доброто постижение в кариерата си и с 13.12 сек се пребори за бронза.

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио
Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

Една от надеждите на Европа за място на подиума Джейсън Джоузеф допусна грешка още в началото на бягането и се прости с мечтите за отличие. Най-предно класиране на състезател от Стария континент записа испанецът Енрике Лопис, който се нареди четвърти с 13.16 сек.

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна в полуфиналите по-рано днес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 812
  • 0
Габриела Петрова: Бясна съм, че допуснах такива новобрански грешки

Габриела Петрова: Бясна съм, че допуснах такива новобрански грешки

  • 16 сеп 2025 | 15:20
  • 1766
  • 0
Редовната регистрация за Софийския маратон затваря на 20 септември

Редовната регистрация за Софийския маратон затваря на 20 септември

  • 16 сеп 2025 | 15:03
  • 400
  • 0
Габриела Петрова остана извън финала в тройния скок на Световното

Габриела Петрова остана извън финала в тройния скок на Световното

  • 16 сеп 2025 | 14:53
  • 2631
  • 4
Георги Павлов: Благодаря на кмета на Враца, който осъзна колко важна е леката атлетика за града

Георги Павлов: Благодаря на кмета на Враца, който осъзна колко важна е леката атлетика за града

  • 16 сеп 2025 | 14:50
  • 568
  • 0
Направиха първа копка на ремонт и модернизация на лекоатлетическата писта във Враца

Направиха първа копка на ремонт и модернизация на лекоатлетическата писта във Враца

  • 16 сеп 2025 | 14:34
  • 722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 12460
  • 10
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 11296
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 33513
  • 29
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 42440
  • 106
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 8422
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 366817
  • 3