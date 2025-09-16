Кордел Тинч остави световната титла на 110 м/пр в САЩ

Победителят в Диамантената лига за 2025 година Кордел Тинч спечели и световната титла на 110 метра с препятствия. Американецът остави планетарното злато в САЩ, след като спечели финалното бягане в Токио с 12.99 секунди (-0.3 м/сек). Ямайска радост имаше, след като представители на карибската държава попълниха тройката.

Орландо Бенет записа личен рекорд от 13.08 сек за сребърния медал, а неговият сънародник Тайлър Мейсън изравни най-доброто постижение в кариерата си и с 13.12 сек се пребори за бронза.

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

Една от надеждите на Европа за място на подиума Джейсън Джоузеф допусна грешка още в началото на бягането и се прости с мечтите за отличие. Най-предно класиране на състезател от Стария континент записа испанецът Енрике Лопис, който се нареди четвърти с 13.16 сек.

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна в полуфиналите по-рано днес.

