Дуплантис с поредно голямо отличие

Шведската сензация в овчарския скок Арманд Дуплантис отново бе коронясан за най-добър спортист на годината от AIPS, докато кенийската лекоатлетка Беатрис Чебет остана съвсем близо до първото място при жените, отстъпвайки на испанската футболна звезда Айтана Бонмати.

Резултатите бяха определени след гласуване на 836 журналисти от 121 държави – рекордно участие в годишната анкета, организирана от Международната асоциация на спортната преса (AIPS).

Дуплантис спечели наградата за най-добър спортист при мъжете за втора поредна година, събирайки убедителните 1182 точки. Неговата победа идва след още един забележителен сезон, в който той пренаписа световните рекорди. Испанският тенисист Карлос Алкарас зае второ място със 784 точки, а френският футболист Усман Дембеле се нареди трети със 713 точки.

В категорията при жените Айтана Бонмати завоюва най-високото отличие за първи път с 824 точки, подобрявайки третото и второто си място от 2023 г. и 2024 г. Беатрис Чебет зае втора позиция с 453 точки, изпреварвайки с малко беларуската тенисистка Арина Сабаленка, която завърши трета с 446 точки.

Дуплантис продължи доминацията си в мъжкия овчарски скок и през 2025 г., като за втора поредна година записа сезон без нито една загуба както на закрито, така и на открито – постижение, невиждано в модерната ера. 26-годишният швед остана непобеден в 16 състезания.

През годината той постави четири нови световни рекорда, издигайки летвата до 6.27 м в Клермон-Феран, 6.28 м в Стокхолм, 6.29 м в Будапеща и невероятните 6.30 м, с които спечели третата си поредна световна титла в Токио. С това Дуплантис вече е подобрявал световния рекорд 14 пъти от февруари 2020 г. насам.

Звездният му сезон включваше и трета поредна световна титла на закрито в Нанкин и пети пореден трофей от Диамантената лига в Цюрих. Постиженията му бяха допълнително признати на наградите на Световната атлетика, където бе обявен както за най-добър лекоатлет на годината, така и за най-добър атлет в техническите дисциплини.

Завършилият на второ място Карлос Алкарас имаше изключителна година в ATP тура, печелейки рекордните за сезона осем титли, включително големи победи на "Ролан Гарос" и US Open. Със 71 спечелени мача той си осигури първото място в ранглистата в края на годината.

Усман Дембеле, който се класира трети, се радваше на изключително успешен сезон 2024/25 с Пари Сен Жермен, спечелвайки шест трофея: Трофея на шампионите, Лига 1, Купата на Франция, Шампионската лига на УЕФА, Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа на ФИФА. Сред индивидуалните му отличия бяха „Златната топка“ и наградата на ФИФА за най-добър футболист.

Маестрото в халфовата линия Айтана Бонмати затвърди статута си на доминираща сила в женския футбол за трета поредна година. Въпреки че нейният клуб и национален отбор завършиха като подгласници, тя бе обявена за най-полезен играч както в Шампионската лига за жени на УЕФА, така и на Европейското първенство за жени на УЕФА. Тя също така изигра ключова роля в кампанията на Барселона за спечелването на домашен требъл.

След пробива си на Световното първенство по футбол за жени през 2023 г. Бонмати остава на върха в спорта, печелейки "Златната топка“ и наградата на ФИФА за най-добра футболистка за трета поредна година.

Годината ѝ обаче завърши по труден начин, след като получи фрактура на лявата фибула по време на тренировка с испанския национален отбор – контузия, която се очаква да я извади от игра за няколко месеца през 2026 г.

Беатрис Чебет, която завърши втора, влезе в историята на Световното първенство в Токио, като спечели дубъл в бяганията на 10 000 м и 5000 м. През юли тя счупи световния рекорд на 5000 м на Диамантената лига в Юджийн, ставайки първата жена, слязла под границата от 14 минути.

Завършилата на трето място Арина Сабаленка бе обявена за играч на годината на WTA за втори пореден сезон. Тя достигна до рекордните за тура девет финала, спечели четири титли и записа 63 победи в мачове, поставяйки нов рекорд за спечелени пари от наградни фондове в рамките на един сезон. Тя заемаше първото място в световната ранглиста на WTA през цялата година.

Следвай ни:

Снимки: Imago