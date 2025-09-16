Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Кацберг подобри рекорда на шампионатите и спечели титлата на чук в най-силното състезание в историята

Кацберг подобри рекорда на шампионатите и спечели титлата на чук в най-силното състезание в историята

  • 16 сеп 2025 | 17:29
  • 334
  • 0
Кацберг подобри рекорда на шампионатите и спечели титлата на чук в най-силното състезание в историята

Канадецът Итън Кацберг спечели третата си световна титла в рамките на толкова години, триумфирайки в хвърлянето на чук за мъже на Световното първенство по лека атлетика в Токио с рекорден за шампионатите резултат от 84.70 метра.

Олимпийският шампион започна силно с първи опит от 82.66 метра. Малко по-късно германецът Мерлин Хумел хвърли 82.77 метра, за да завърши първия кръг на челна позиция.

Кацберг отговори подобаващо във втория кръг, изпращайки чука на 84.70 метра, с което подобри рекорда на шампионатите, както и собствения си северноамерикански рекорд.

Хумел запази второто място пред Бенце Халаш (82.69 м) и Михайло Кохан (82.02 м), отбелязвайки първото състезание по хвърляне на чук в историята, в което четирима мъже преминават границата от 82 метра.

Снимки: Gettyimages

