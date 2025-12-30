Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Европейските шампиони Батоклети и Ндикумвемайо се готвят за новогодишни рекорди

Европейските шампиони Батоклети и Ндикумвемайо се готвят за новогодишни рекорди

  • 30 дек 2025 | 15:14
  • 265
  • 0
Европейските шампиони Батоклети и Ндикумвемайо се готвят за новогодишни рекорди

Многократната европейска шампионка Надя Батоклети ще се опита да завърши годината с още една победа, а Тиери Ндикумвемайо ще атакува европейски рекорд. Това са само част от акцентите в натоварената програма от вълнуващи шосейни бягания, които ще сложат край на 2025 г. в новогодишната нощ (31 декември).

Италианката Батоклети, настояща европейска шампионка на 10 км шосейно бягане, 5000 м и 10 000 м на писта, която наскоро защити титлата си при жените на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, ще се състезава на 5 км в надпреварата BOClassic в Болцано.

25-годишната атлетка е настоящата европейска рекордьорка с време 14:32, поставено в Токио през май. Световната и олимпийска сребърна медалистка на 10 000 м ще се опита да повтори победата си от миналата година, като този път ще се изправи срещу опитната британка Кари Хюз и етиопската състезателка Ксанет Алем.

В надпреварата при мъжете италианският рекордьор и европейски шампион на полумаратон за 2024 г. Йеманеберхан Крипа ще се състезава срещу етиопците Йомиф Кеджелча и Телахун Хайле Бекеле, както и срещу южноафриканеца Максим Шометон.

Другият европейски шампион по крос-кънтри Тиери Ндикумвемайо ще атакува европейския рекорд на 5 км в Барселона.

Ндикумвемайо надделя над световния шампион на 10 000 м Джими Гресие във финален спринт, за да спечели златото на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември. Сега той ще се опита да надвие французина отново, като подобри настоящия му рекорд от 12:57, поставен в Лил през март.

Втора цел за Ндикумвемайо може да бъде и собственият му национален рекорд на Испания от 13:08.

Силният международен състав включва още бронзовия медалист на 1500 м от световното първенство през 2023 г. Нарве Гилие Нордос от Норвегия, испанеца Абдесамад Укхелфен, който завърши шести в Лагоа, европейския шампион на 10 000 м до 23 години Йоел Иблер Лилесо от Дания и португалския рекордьор на 10 км Жозе Карлос Пинто.

При жените ще участват европейската шампионка на 1500 м в зала Агат Гийемо от Франция и етиопката Ликина Амебау, която се представя отлично в Световния тур по крос-кънтри този сезон с победи в Аморебиета и Сория.

