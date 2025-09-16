Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Габриела Петрова: Бясна съм, че допуснах такива новобрански грешки

Габриела Петрова: Бясна съм, че допуснах такива новобрански грешки

  • 16 сеп 2025 | 15:20
  • 804
  • 0
Габриела Петрова: Бясна съм, че допуснах такива новобрански грешки

Габриела Петрова не успя да се класира за финала в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като завърши 14-та в квалификациите с 13.86 м. Възпитаничката на Атанас Атанасов беше изключително разочарована от представянето си и пое изцяло вината.

“Не знам какво не ми достигна за финал. В момента съм толкова ядосана и разочарована от себе си. Абсолютно мои грешки. Първо искам да се извиня на треньора си, на целия си екип, с който работихме и който направи всичко възможно да стигнем до това първенство, да съм готова и да вляза в този финал.

Габриела Петрова остана извън финала в тройния скок на Световното
Габриела Петрова остана извън финала в тройния скок на Световното

Такива новобрански грешки допуснах. Все съм била бясна, но толкова ядосана досега не съм била. Ядосана съм на себе си, защото вината е изцяло моя. Тръгнах първия опит с минималния фал от 3 сантиметра, дръпнахме назад, но вместо да направя същото бягане, аз го промених. Стъпих много преди дъската във втория опит и в третия вече трябваше да го рискувам, но стана едно рискуване…

Съжалявам много, просто не исках по този начин да ми завърши сезонът, защото наистина беше много хубав. Представях си го с един финал на световно първенство да приключим годината. Сега следва почивка, най-вече да разтоварим главата. Живи и здрави, ще го мислим”, каза Петрова след участието си в Токио.

Снимки: Imago

