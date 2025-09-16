Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Болт за здравословните си проблеми: Когато се качвам по стълбите, се задъхвам

Болт за здравословните си проблеми: Когато се качвам по стълбите, се задъхвам

  • 16 сеп 2025 | 17:12
  • 211
  • 0
Болт за здравословните си проблеми: Когато се качвам по стълбите, се задъхвам

Лекоатлетът Юсейн Болт говори за здравословните си проблеми. През юни 2024 г. ямаецът получи разкъсване на ахилесовото сухожилие на десния крак по време на благотворителен футболен мач в Лондон.

“Тренирам предимно във фитнеса. Не съм голям фен, но мисля, че сега, след като не съм тичал от дълго време, трябва да започна да го правя наистина. Защото, когато се качвам по стълбите, се задъхвам“, цитира думите на спортиста Marca.

39-годишният Болт е осемкратен олимпийски шампион и 11-кратен световен първенец. Той е световен рекордьор на 100 и 200 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

Трикратният световен шампион Грант Холоуей отпадна на полуфиналите в Токио

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 814
  • 0
Габриела Петрова: Бясна съм, че допуснах такива новобрански грешки

Габриела Петрова: Бясна съм, че допуснах такива новобрански грешки

  • 16 сеп 2025 | 15:20
  • 1775
  • 0
Редовната регистрация за Софийския маратон затваря на 20 септември

Редовната регистрация за Софийския маратон затваря на 20 септември

  • 16 сеп 2025 | 15:03
  • 400
  • 0
Габриела Петрова остана извън финала в тройния скок на Световното

Габриела Петрова остана извън финала в тройния скок на Световното

  • 16 сеп 2025 | 14:53
  • 2647
  • 4
Георги Павлов: Благодаря на кмета на Враца, който осъзна колко важна е леката атлетика за града

Георги Павлов: Благодаря на кмета на Враца, който осъзна колко важна е леката атлетика за града

  • 16 сеп 2025 | 14:50
  • 568
  • 0
Направиха първа копка на ремонт и модернизация на лекоатлетическата писта във Враца

Направиха първа копка на ремонт и модернизация на лекоатлетическата писта във Враца

  • 16 сеп 2025 | 14:34
  • 722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 12504
  • 10
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 11328
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 33606
  • 29
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 42531
  • 106
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 8464
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 366824
  • 3