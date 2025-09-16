Популярни
Габриела Петрова остана извън финала в тройния скок на Световното

  • 16 сеп 2025 | 14:53
Габриела Петрова не успя да се класира за финала в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Българката постигна 13.86 метра (0.0 м/сек) в най-добрия си трети опит и с това постижение зае 14-та позиция в общото класиране.

Възпитаничката на Атанас Атанасов започна квалификациите с фал, а във втория си опит се приземи на 13.72 м (+0.1 м/сек).

С квалификационната норма от 14.35 м се справиха световната шампионка в зала от тази зима Леянис Перез Ернандес (14.66 м), завърналата се след контузия световна рекордьорка Юлимар Рохас (14.49 м), втората от планетарния форум под покрив тази зима Лядагмис Повеа (14.44 м) и олимпийската шампионка Тиа Лафонд (14.40).

Финалът се затвори от европейската шампионка в зала Тучба Данъшмаз от Турция, която намери място сред първите 12 в последния си опит, когато се приземи на 14.00 м.

Снимки: Gettyimages

