Хемиш Кър прибави и световно злато към олимпийската титла в скока на височина

  • 16 сеп 2025 | 17:04
  • 278
  • 0
Олимпийският шампион в скока на височина от Париж 2024 Хемиш Кър прибави и световно злато на открито в колекцията си с отличия. Новозеландецът се наложи в изключително интересно състезание с нов най-добър резултат в света за сезона от 2.36 метра. Кър единствен преодоля тази височина, като при това го направи от първи опит.

Носителят на световна титла в зала Уу Сан-гйок остана със сребърния медал 2.34 м. Кореецът и новозеландецът бяха на първо място с равни показатели до 2.34 м, като по всичко изглеждаше, че предстои надскачане. Но в крайна сметка Кър показа характер и си осигури златния медал.

Чехът Ян Щефела донесе радост на Европа, след като се пребори за бронза с 2.31 м. Със същия резултат четвърти остана украинецът Олег Дорощук.

Снимки: Gettyimages

