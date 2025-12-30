Пола Радклиф беше удостоена с Орден на Британската империя в новогодишния списък на Краля

Рекордьорката на Великобритания в маратона, както и нейната колежка водеща Габи Логан, получават офицерска степен на ордена (OBE), докато Стив Пъркс и Джо Апиа са удостоени с членска степен (MBE).

В разгара на своята кариера Пола Радклиф беше удостоена с MBE. Сега обаче бегачката на дълги разстояния, която преди няколко дни навърши 52 години, получи по-високото отличие OBE в новогодишния списък с почести на Краля.

Радклиф, чието време от 2:15:25 дълги години беше световен рекорд в маратона, е описана като "водеща и атлет“ в списъка, а последното ѝ признание е "за заслуги към спорта“.

Нейната колежка от BBC, спортната водеща Габи Логан, също получи OBE за приноса си към спорта и телевизионното излъчване.

В тазгодишния списък с отличия нямаше много други имена, свързани с леката атлетика. Вместо това редица награди бяха присъдени на представителки на женския футбол и ръгби от отборите, известни като "лъвиците“ и "'червените рози“.

Въпреки това Стив Пъркс беше удостоен с MBE за заслуги към леката атлетика. Дългогодишен треньор и директор на училище, той е председател на Welsh Athletics и е известен с това, че изведе Джейсън Гардънър, Дарън Кембъл, Марлон Девониш и Марк Люис-Франсис до олимпийското злато в щафетата 4х100 метра в Атина през 2004 г.

Джо Апиа, световен и европейски шампион в спринта с препятствия за ветерани, който наскоро премина във възрастова група М55, също получи MBE за заслуги към спорта. Освен със собствените си спортни постижения, които опровергават възрастта му, бившият атлет на годината за ветерани на AW от Кент е също треньор и длъжностно лице.

Министър-председателят Киър Стармър заяви: "Тазгодишният списък с отличия отбелязва най-доброто от Великобритания – хора, които поставят общото благо пред себе си, за да укрепят общностите и да променят животи.“

"Тяхната тиха отдаденост е доказателство за достойната и състрадателна страна, с която се гордеем. От името на цялата нация, благодаря ви – и поздравления за всички отличени днес.“

