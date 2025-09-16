Популярни
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  16 сеп 2025 | 14:08
Милан и Интер постигнаха споразумение за закупуване на района на "Сан Сиро", в който попада и емблематичният стадион "Джузепе Меаца, като сега чакат одобрение от Общинския съвет на Милано, съобщиха италианските медии.

Кметът на града Джузепе Сала днес потвърди, че грандовете от Серия "А" са готови да закупят района и да построят нов стадион. Очаква се Милан и Интер да платят около 200 милиона евро за сделката. Както "Кориере дела сера" вече съобщи по-рано това лято, двата клуба планират да построят нов стадион в района, което ще е свързано с частичното или пълното разрушаване на “Джузепе Меаца”.

Очаква се новият стадион да има капацитет от 71 500 души. Както всички съвременни стадиони, арената ще бъде активна през цялата седмица, не само в дните на мачовете. Проектът включва изграждането на офиси, хотели, медицински център и търговски площи, обслужващи района. Зоната ще разполага и със зелена площ от 148 000 квадратни метра.

"В сряда ще отидем в градския съвет с резолюция за продажба на „Сан Сиро“, защото постигнахме споразумение с клубовете. Новият стадион трябва да е готов до 2031 г., защото УЕФА ни казва, че Милано няма да се разглежда като място за провеждане на Евро 2032, ако сегашният "Сан Сиро“ бъде запазен“, заяви пред “АНСА” Сала, който добави, че продажбата на стадиона трябва да бъде одобрена до края на месеца.

