  2. Милан
  3. Модрич подобри брадат рекорд в Серия "А"

Модрич подобри брадат рекорд в Серия "А"

  • 15 сеп 2025 | 12:15
  • 1869
  • 0

Халфът на Милан Лука Модрич отбеляза победното попадение за домакинския успех с 1:0 над Болоня, като с дебютния си гол за “росонерите”, той подобри дългогодишен рекорд в Серия "А".

Неостаряващият Лука Модрич донесе победа на Милан
Хърватинът се разписа с далечен шут по земя в 61-вата минута и със своите 40 години и 5 дни се превърна в най-възрастния полузащитник с гол в цялата история на италианския елит. Предишният рекордьор в това отношение беше легендарен футболист именно на Милан - Нилс Лидхолм с неговото попадение срещу Интер на 26 март 1961-ва, когато е бил на 38 години и 169 дни.

Така Модрич постави първото си върхово постижение в Италия пет дни след 40-ия си рожден ден, който отпразнува заедно със своите нови съотборници. Логично той получи наградата за Играч на мача, както от Серия "А", така и от своя клуб. Носителят на “Златната топка” за 2018 година беше титуляр и в трите досегашни шампионатни мача на Милан през сезона, като освен вчерашното си попадение, той има и една асистенция при успеха с 2:0 над Лече.

Снимки: Gettyimages

