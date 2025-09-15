Модрич подобри брадат рекорд в Серия "А"

Халфът на Милан Лука Модрич отбеляза победното попадение за домакинския успех с 1:0 над Болоня, като с дебютния си гол за “росонерите”, той подобри дългогодишен рекорд в Серия "А".
Неостаряващият Лука Модрич донесе победа на Милан
Хърватинът се разписа с далечен шут по земя в 61-вата минута и със своите 40 години и 5 дни се превърна в най-възрастния полузащитник с гол в цялата история на италианския елит. Предишният рекордьор в това отношение беше легендарен футболист именно на Милан - Нилс Лидхолм с неговото попадение срещу Интер на 26 март 1961-ва, когато е бил на 38 години и 169 дни.
Така Модрич постави първото си върхово постижение в Италия пет дни след 40-ия си рожден ден, който отпразнува заедно със своите нови съотборници. Логично той получи наградата за Играч на мача, както от Серия "А", така и от своя клуб. Носителят на “Златната топка” за 2018 година беше титуляр и в трите досегашни шампионатни мача на Милан през сезона, като освен вчерашното си попадение, той има и една асистенция при успеха с 2:0 над Лече.
Снимки: Gettyimages