Модрич подобри брадат рекорд в Серия "А"

Халфът на Милан Лука Модрич отбеляза победното попадение за домакинския успех с 1:0 над Болоня, като с дебютния си гол за “росонерите”, той подобри дългогодишен рекорд в Серия "А".

Хърватинът се разписа с далечен шут по земя в 61-вата минута и със своите 40 години и 5 дни се превърна в най-възрастния полузащитник с гол в цялата история на италианския елит. Предишният рекордьор в това отношение беше легендарен футболист именно на Милан - Нилс Лидхолм с неговото попадение срещу Интер на 26 март 1961-ва, когато е бил на 38 години и 169 дни.

40 - Luka Modric (40 years and 5 days) is the oldest midfielder to score a goal in the history of #SerieA, beating the record set by Nils Liedholm, also with the Rossoneri (38 years and 169 days on March 26, 1961 against Inter). Mature. pic.twitter.com/C76631WUuV — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2025

Така Модрич постави първото си върхово постижение в Италия пет дни след 40-ия си рожден ден, който отпразнува заедно със своите нови съотборници. Логично той получи наградата за Играч на мача, както от Серия "А", така и от своя клуб. Носителят на “Златната топка” за 2018 година беше титуляр и в трите досегашни шампионатни мача на Милан през сезона, като освен вчерашното си попадение, той има и една асистенция при успеха с 2:0 над Лече.

Il Milan celebra i 40 anni di Modric. Al ritorno a Milanello il croato viene festeggiato dai suoi compagni e da Allegri.pic.twitter.com/NhaHfyvSGw — #𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 (@MilanSpace_03) September 11, 2025

Снимки: Gettyimages