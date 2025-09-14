Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан 0:0 Болоня, силно начало за "росонерите"

Милан 0:0 Болоня, силно начало за "росонерите"

  • 14 сеп 2025 | 21:49
  • 2177
  • 0
Милан 0:0 Болоня, силно начало за "росонерите"

Милан и Болоня играят при резултат 0:0 в среща от третия кръг на Серия А. "Росонерите" имат победи и загуба от началото на сезона, както и днешният им съперник.

Масимилиано Алегри е направил една промяна от последния мач, който бе преди две седмици срещу Лече (2:0). Новото попълнение Адриен Рабио веднага влиза в състава. Французинът е титуляр на мястото на Юнус Муса.

МИЛАН - БОЛОНЯ 0:0

МИЛАН: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Еступинан, Лофтъс-Чийк, Хименес
БОЛОНЯ: Скорупски, Дзортеа, Лукуми, Хегем, Ликоянис, Фъргюсън, Фройлер, Орсолини, Фабиан, Камбиаги, Кастро

Снимки: Imago

