Милан 0:0 Болоня, силно начало за "росонерите"

Милан и Болоня играят при резултат 0:0 в среща от третия кръг на Серия А. "Росонерите" имат победи и загуба от началото на сезона, както и днешният им съперник.

Масимилиано Алегри е направил една промяна от последния мач, който бе преди две седмици срещу Лече (2:0). Новото попълнение Адриен Рабио веднага влиза в състава. Французинът е титуляр на мястото на Юнус Муса.

Here's our team for tonight's clash! 📋#MilanBologna

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/BXTzmxRhC0 — AC Milan (@acmilan) September 14, 2025

МИЛАН - БОЛОНЯ 0:0

МИЛАН: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Еступинан, Лофтъс-Чийк, Хименес

БОЛОНЯ: Скорупски, Дзортеа, Лукуми, Хегем, Ликоянис, Фъргюсън, Фройлер, Орсолини, Фабиан, Камбиаги, Кастро

Снимки: Imago