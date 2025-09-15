Модрич: Надявам се хората да спрат да напомнят за възрастта ми

Ветеранът Лука Модрич се надява хората да спрат да му напомнят на колко години е, след като отбеляза гол, за да отпразнува 40-ия си рожден ден и да даде победа на Милан над Болоня. Полузащитникът реши мача с попадение след асистенция на Алексис Салемакерс, негово първо с екипа на “росонерите”. Хърватинът стана петият играч в историята, отбелязал гол в Серия "А", след като навърши 40 години.
Модрич подобри брадат рекорд в Серия "А"
"Беше чудесен начин да празнуваме. Спечелихме, което е най-важното, и сега трябва да се съсредоточим върху следващите мачове. Надявам се, че хората вече няма да ми напомнят за възрастта ми! Але ми даде страхотна топка и беше лесно да вкарам, по-хубавото беше неговият пас, отколкото моят завършек. Мисля, че целият отбор се бори добре, мач след мач съм сигурен, че ще ставаме по-уверени и когато контузените се върнат, когато се опознаем по-добре, ще станем по-добри“, коментира Модрич.
Салемакерс също говори пред DAZN Italia в интервюто след мача, застанал до своя съотборник. "Гледах Модрич, когато бях дете, така че да го имам до себе си сега е мечта. Той е невероятен играч, но още по-прекрасен човек. Той е наистина скромен, но той е този, който направи всичко за гола“, каза белгийският национал.
