Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Модрич: Надявам се хората да спрат да напомнят за възрастта ми

Модрич: Надявам се хората да спрат да напомнят за възрастта ми

  • 15 сеп 2025 | 14:32
  • 331
  • 2

Ветеранът Лука Модрич се надява хората да спрат да му напомнят на колко години е, след като отбеляза гол, за да отпразнува 40-ия си рожден ден и да даде победа на Милан над Болоня. Полузащитникът реши мача с попадение след асистенция на Алексис Салемакерс, негово първо с екипа на “росонерите”. Хърватинът стана петият играч в историята, отбелязал гол в Серия "А", след като навърши 40 години.

Модрич подобри брадат рекорд в Серия "А"
Модрич подобри брадат рекорд в Серия "А"

"Беше чудесен начин да празнуваме. Спечелихме, което е най-важното, и сега трябва да се съсредоточим върху следващите мачове. Надявам се, че хората вече няма да ми напомнят за възрастта ми! Але ми даде страхотна топка и беше лесно да вкарам, по-хубавото беше неговият пас, отколкото моят завършек. Мисля, че целият отбор се бори добре, мач след мач съм сигурен, че ще ставаме по-уверени и когато контузените се върнат, когато се опознаем по-добре, ще станем по-добри“, коментира Модрич.

Салемакерс също говори пред DAZN Italia в интервюто след мача, застанал до своя съотборник. "Гледах Модрич, когато бях дете, така че да го имам до себе си сега е мечта. Той е невероятен играч, но още по-прекрасен човек. Той е наистина скромен, но той е този, който направи всичко за гола“, каза белгийският национал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

  • 15 сеп 2025 | 09:28
  • 8809
  • 5
Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

  • 15 сеп 2025 | 08:38
  • 3376
  • 2
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 9392
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 8050
  • 11
Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

  • 15 сеп 2025 | 06:56
  • 2449
  • 0
Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

  • 15 сеп 2025 | 06:39
  • 2892
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 44928
  • 36
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 17415
  • 15
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 15424
  • 63
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 10277
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 9392
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 8050
  • 11