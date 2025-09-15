Популярни
  2. Милан
  Алегри отписа Менян за следващия мач и призна: Сакото ми ме спаси при изгонването ми

Алегри отписа Менян за следващия мач и призна: Сакото ми ме спаси при изгонването ми

  • 15 сеп 2025 | 11:36
  • 344
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри похвали своя тим след минималния домакински успех с 1:0 над Болоня и по-специално автора на победното попадение Лука Модрич. Той също така отказа да разкритикува нападателя Сантиаго Хименес след поредния му мач без гол, отписа контузилия се вратар Майк Менян за следващия мач и коментира своето изгонване, заради което ще пропусне гостуването на Удинезе.

Лука е изключителен играч и е удоволствие да го наблюдавам как играе. Той е наистина скромен човек, прекрасен е. Всички момчета изиграха страхотен мач и беше важно да спечелим у дома, без да допуснем гол. В трудни моменти тимът остана задружен. В такива ситуации е важно да не се разпадаме и да не позволяваме на опонентите да правят пробиви. Хименес тичаше много и пресираше. Вярно е, че имаше две-три големи възможности, но не успя да ги реализира въпреки цялата работа, която свърши за тима. Той е много добро момче и също така се справи доста добре технически, така че съм доволен.

Това е изключителна група от момчета, които работят усърдно, така че определено не се оплаквам. Нашата цел е да се завърнем в Шампионската лига. Нужно е да се подобрим и не бива да се ентусиазираме твърде много, но трябва да призная, че момчетата се справят доста добре. Изгонването ми? Нищо специално не се случи. При ситуацията за недадената дузпа имах разногласие с четвъртия съдия, но, за щастие, сакото ми ме спаси. Определено не мисля, че Менян ще бъде с нас в Удине. Той има проблем с прасеца. Пиетро Терачано направи добър дебют на “Сан Сиро” и съм много доволен. Също така имаме Лоренцо Ториани, който е доста добър. От голямо значение е да работим като отбор, както направихме тази вечер. Дори и в трудните ситуации, важно е да имаме правилния дух и да вървим лека-полека”, коментира Алегри пред DAZN след двубоя.

Снимки: Gettyimages

