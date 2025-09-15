Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву обмисля смяна на вратаря в Интер след слабия мач на Зомер срещу Ювентус

Киву обмисля смяна на вратаря в Интер след слабия мач на Зомер срещу Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 13:18
  • 185
  • 0

Слабото представяне на вратаря на Интер Ян Зомер при загубата с 3:4 в дербито с Ювентус може да му коства титулярното място в откриващия мач на миланския гранд в Шампионската лига, а именно гостуването на Аякс в сряда, твърди “Гадзета дело спорт”.

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Зомер не се намеси достатъчно добре при два от головете на “бианконерите”, а именно далечните изстрели на Кенан Йълдъз и на Василие Аджич, който реализира победното попадение в добавеното време на двубоя. Затова той получи големи критики за представянето си в италианската преса. Според “Гадзета” наставникът Кристиан Киву също не е доволен от титулярния си страж и затова е готов да го остави на пейката за визитата в Амстердам. Това би дало шанс за изява на резервния вратар Хосеп Мартинес. През миналия сезон, който беше дебютен за испанеца при “нерадзурите”, той изигра 10 мача с 6 сухи мрежи и 7 допуснати гола, като единственото поражение на тима в тези срещи беше с 0:3 от Милан в полуфиналите в турнира за Купата на Италия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

  • 15 сеп 2025 | 09:28
  • 8096
  • 5
Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

  • 15 сеп 2025 | 08:38
  • 3194
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 8161
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 6825
  • 8
Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

  • 15 сеп 2025 | 06:56
  • 2325
  • 0
Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

  • 15 сеп 2025 | 06:39
  • 2754
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 15 сеп 2025 | 13:17
  • 10411
  • 5
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 10447
  • 55
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 8971
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 8161
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 6825
  • 8
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 4354
  • 2