Киву обмисля смяна на вратаря в Интер след слабия мач на Зомер срещу Ювентус

Слабото представяне на вратаря на Интер Ян Зомер при загубата с 3:4 в дербито с Ювентус може да му коства титулярното място в откриващия мач на миланския гранд в Шампионската лига, а именно гостуването на Аякс в сряда, твърди “Гадзета дело спорт”.

Зомер не се намеси достатъчно добре при два от головете на “бианконерите”, а именно далечните изстрели на Кенан Йълдъз и на Василие Аджич, който реализира победното попадение в добавеното време на двубоя. Затова той получи големи критики за представянето си в италианската преса. Според “Гадзета” наставникът Кристиан Киву също не е доволен от титулярния си страж и затова е готов да го остави на пейката за визитата в Амстердам. Това би дало шанс за изява на резервния вратар Хосеп Мартинес. През миналия сезон, който беше дебютен за испанеца при “нерадзурите”, той изигра 10 мача с 6 сухи мрежи и 7 допуснати гола, като единственото поражение на тима в тези срещи беше с 0:3 от Милан в полуфиналите в турнира за Купата на Италия.

