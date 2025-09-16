Киву: Трябва да си върнем гордостта след загубата от Ювентус

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву очаква отборът му да покаже най-доброто от себе си в мача от първия кръг на Шампионската лига срещу Аякс. “Нерадзурите” са с разклатено самочувствие след загубата с 3:4 от големия си съперник Ювентус в третия кръг на Серия "А".

Киву обмисля смяна на вратаря в Интер след слабия мач на Зомер срещу Ювентус

„Поемам отговорност за представянето. Разбира се, боли, че не взехме нищо от двубоя. Показахме качество, индивидуалност и желание да доминираме в мача. Даже и в трудните моменти, когато изоставахме два пъти, не загубихме самообладание и дори успяхме да обърнем резултата. Това, което ни липсваше, беше контролът през последните десет минути. Трябва да се поучим от пораженията и да разберем, че в определени моменти трябва да правим нещата по различен начин от това, с което сме свикнали, без да губим увереността си. Този отбор може да постигне много неща, но трябва да подобри контрола на играта.

"Красотата на футбола е, че следващият мач започва веднага и в него трябва да подобрим играта, която показахме в събота. Трябва да открием агресия, гордост и гняв в себе си, които идват от разочарованието от загубата от Ювентус. Това е състезание, което Интер винаги е искал да отбележи със силно присъствие, както и през последните години. Да играеш в Амстердам винаги е трудно, така че трябва да отидем там и да покажем страхотно представяне“, коментира Киву пред Radio Rai 1.

Снимки: Gettyimages