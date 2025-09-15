Арманд Дуплантис: Чувствах, че единственият начин да напусна Япония е да поставя световния рекорд

25-годишният Арманд Дуплантис (Швеция), който подобри световния рекорд в овчарския скок за общо 14-и път и спечели титлата на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония), се втурна да празнува със семейството си сред публиката, преди да бъде обграден от развълнуваните си съперници.

"Много съм щастлив, не мога да го обясня. През последните две седмици наистина се наслаждавах на Токио. Наслаждавах се на всичко толкова много. Чувствах, че единственият начин да напусна Япония е да поставя световния рекорд. Това беше моят начин на мислене", коментира Дуплантис, цитиран от агенция "Ройтерс".

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

"В този момент не знам какво ме очаква, а и не ме интересува. Просто ще се насладя на момента", добави шведът след резултата си от 6.30 метра.

Арманд Дуплантис скочи 6.10 и 6.15 метра в предишните си опити и след това даде на публиката и света на атлетиката това, което искаха с четвъртия си световен рекорден скок за сезона.

"Чувствах се наистина добре през целия ден. Знаех, че имам рекорда в мен. Ако имам правилната писта, знам, че всичко е възможно. Всичко е въпрос на скорост", обясни той.

Снимки: Gettyimages