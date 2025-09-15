Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  Sportal.bg
  Лека атлетика
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5398
  • 1
Арманд Дуплантис спечели своята трета поредна световна титла в овчарския скок на открито. Шведът направи истинско шоу за зрителите по трибуните, след като стигна до златото с нов световен рекорд от 6.30 метра. 25-годишният швед, който се превръща в жива легенда за атлетиката, се справи с височината от трети опит, като беше близо до успех и при втория си опит. Така за първи път се достига границата от 6.30 м в овчарския скок.

Дуплантис вече има три световни титли на открито след златните си отличия в Юджийн 2022 и Будапеща 2023.

Дуплантис е едва вторият мъж след украинеца Сергей Бубка, спечелил три поредни световни титли в овчарския скок на открито. Бубка е подобрявал световния рекорд 17 пъти в рамките на 10 години между 1984 и 1994 г., нещо, което Дуплантис е напът да подобри.

Рекордьорът на Гърция Емануил Каралис продължи серията си с отличия в последните две години и спечели сребърния медал с 6.00 м. Европейският шампион в зала от Апелдорн тази зима и сребърен медалист от Световното под покрив от Нандзин беше напът да отпадне от надпреварата на 5.95 м, като се справи с тази височина от трети опит. След като преодоля височината, гръкът трябваше да се завърне веднага в сектора за опит на 6.00 м. Той се справи с височината от първия път, а след това направи по един фал на 6.10 м, 6.15 м и 6.20 м.

За бронзовото отличие тази вечер се пребори австралиецът Къртис Маршал с 5.95 м. Със същия резултат четвърти остана двукратният световен шампион Сам Кендрикс (САЩ).

Снимки: Gettyimages

