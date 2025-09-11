Дуплантис разкри "ключа" към доминацията си

Популярни
  • 11 сеп 2025 | 15:08
Една от звездите на леката атлетика Арманд Дуплантис заяви, че ключът към доминацията му в овчарския скок през последните години е скоростта му и за разлика от повечето си предшественици в тази дисциплина, той носи специално разработени шпайкове, за да я подобри.

Дуплантис записа 13-ия си световен рекорд, когато преодоля 6.29 метра миналия месец и ще се бори за трета поредна световна титла в японската столица Токио през следващата седмица

Говорейки на събитие на производителя на спортни стоки Puma днес, шведът коментира, че отдавна участва активно в подобряването на спортните си обувки.

"Това е изключително важно от гледна точка на иновациите и съм много благодарен на семейството на Puma, че ми позволиха наистина да имам голям глас в това, което искам и от което се нуждая. Сега се състезавам с много различни обувки от първите, които имах", заяви Дуплантис.

"Очевидно е, че този, който е най-бърз на пистата и създава най-много енергия, вероятно ще скочи най-високо", добави Арманд Дуплантис, който е израснал в САЩ, но представлява страната на майка си - бивша шведска състезателка в седмобоя.

"Наистина усетих ползата от самото начало на един допълнителен мъничък захват и от начина, по който мога да натискам в първите няколко крачки и да натрупвам скорост", каза още лекоатлетът за специалните си шпайкове.

Арманд Дуплантис демонстрира скоростта си и миналата година, когато победи норвежкия рекордьор на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм в бягане на 100 метра, постигайки повече от респектиращите 10.37 секунди.

