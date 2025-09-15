Танзаниец с исторически триумф в маратона на Световното в Токио след фотофиниш

Алфонс Симбу спечели драматично финала в маратона при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като победи с фотофиниш германеца Аманал Петрос.

И двамата бегачи пресякоха линията за време от 2:09.48 минути, като това е най-драматичният финал и най-малката разлика в историята на маратона на световни първенства. Фотофинишът отреди незначителната разлика между двамата от 0.03 секунди.

FIRST EVER GOLD FOR TANZANIA 🏆



Alphonce Simbu grabs his country's first ever title at the #WorldAthleticsChamps after a surprise surge in the final metres of the marathon 🤩



Both him and 🇩🇪's Amanal Petros clock 2:09.48 for 1st and 2nd with 🇮🇹's Iliass Aouani coming in 3rd 🙌 pic.twitter.com/1I5qDoffY4 — World Athletics (@WorldAthletics) September 15, 2025

"Когато влязохме на стадиона, не бях сигурен, че съм спечелил. И след финала не знаех кой печели. Когато видях повторения на видео стената с моето име начело, бях облекчен", коментира Симбу след успеха.

Разликата е много по-малка и от 2001 на Световното първенство в Едмънтън, когато само секунда раздели етиопеца Гезахеге Абера и Саймън Бивот от Кения.

Италианецът Илиас Ауани спечели бронзов медал, след като завърши пет секунди зад двамата.

Това е първа голяма титла за Симбу, който спечели бронзов медал в маратона на Световното първенство в Лондон през 2017 и завърши втори на маратона в Бостън през април.

33-годишният Симбу стана първият атлет от Танзания, който печели златен медал на такъв форум, а Петрос донесе едва втория медал за Германия от маратон на световни първенства. След състезанието той каза, че това постижение е много специален момент за него и за семейството му и най-вече за майка му, която живее в конфликтната зона в Етиопия и която не е виждал повече от десет години. Петрос разкри, че е тренирал в продължение на четири месеца на 2500 метра надморска височина в Кения, като тази подготовка нарече "брутална".

Снимки: Gettyimages