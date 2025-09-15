Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Танзаниец с исторически триумф в маратона на Световното в Токио след фотофиниш

Танзаниец с исторически триумф в маратона на Световното в Токио след фотофиниш

  • 15 сеп 2025 | 09:16
  • 336
  • 0
Танзаниец с исторически триумф в маратона на Световното в Токио след фотофиниш

Алфонс Симбу спечели драматично финала в маратона при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като победи с фотофиниш германеца Аманал Петрос.

И двамата бегачи пресякоха линията за време от 2:09.48 минути, като това е най-драматичният финал и най-малката разлика в историята на маратона на световни първенства. Фотофинишът отреди незначителната разлика между двамата от 0.03 секунди.

"Когато влязохме на стадиона, не бях сигурен, че съм спечелил. И след финала не знаех кой печели. Когато видях повторения на видео стената с моето име начело, бях облекчен", коментира Симбу след успеха.

Разликата е много по-малка и от 2001 на Световното първенство в Едмънтън, когато само секунда раздели етиопеца Гезахеге Абера и Саймън Бивот от Кения.

Италианецът Илиас Ауани спечели бронзов медал, след като завърши пет секунди зад двамата.

Това е първа голяма титла за Симбу, който спечели бронзов медал в маратона на Световното първенство в Лондон през 2017 и завърши втори на маратона в Бостън през април.

33-годишният Симбу стана първият атлет от Танзания, който печели златен медал на такъв форум, а Петрос донесе едва втория медал за Германия от маратон на световни първенства. След състезанието той каза, че това постижение е много специален момент за него и за семейството му и най-вече за майка му, която живее в конфликтната зона в Етиопия и която не е виждал повече от десет години. Петрос разкри, че е тренирал в продължение на четири месеца на 2500 метра надморска височина в Кения, като тази подготовка нарече "брутална".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Квалификационна норма от 8.15 м за Саръбоюков

Квалификационна норма от 8.15 м за Саръбоюков

  • 15 сеп 2025 | 10:13
  • 210
  • 0
Световният шампион на 100 метра: Чувствам се невероятно, че златото се връща у дома

Световният шампион на 100 метра: Чувствам се невероятно, че златото се връща у дома

  • 15 сеп 2025 | 10:03
  • 338
  • 0
Тихомир Иванов: Оставам верен на целта

Тихомир Иванов: Оставам верен на целта

  • 15 сеп 2025 | 09:11
  • 355
  • 0
Облик Севил е новият крал на спринта на 100 метра, Мелиса Джеферсън-Уудън триумфира при жените в Токио

Облик Севил е новият крал на спринта на 100 метра, Мелиса Джеферсън-Уудън триумфира при жените в Токио

  • 14 сеп 2025 | 17:21
  • 9460
  • 1
Силите на Тихомир Иванов не стигнаха за финал в Токио, провал за Тамбери

Силите на Тихомир Иванов не стигнаха за финал в Токио, провал за Тамбери

  • 14 сеп 2025 | 16:32
  • 1314
  • 2
Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

  • 14 сеп 2025 | 09:42
  • 1416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 4767
  • 1
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 10793
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4534
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3853
  • 2
ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

  • 15 сеп 2025 | 07:53
  • 2760
  • 3
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 2977
  • 1