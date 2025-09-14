Облик Севил е новият крал на спринта на 100 метра, Мелиса Джеферсън-Уудън триумфира при жените в Токио

Облик Севил от Ямайка е новият световен шампион в спринта на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Той завърши дистанцията с личен рекорд - 9,77 секунди. Севил имаше по-лош старт, но изпревари сънародника си Кишан Томпсън, който бе лидер в по-голяма част от бягането, но отстъпи в края. Той финишира за 9,82 секунди. Томпсън остана със сребро и на Игрите в Париж. Олимпийският шампион от Париж Ноа Лайлс от САЩ остана на трето място с 9,89 секунди.

При жените кралица в спринта стана американката Мелиса Джеферсън-Уудън, която спечели първата си световна титла с резултат 10,61 секунди. 24-годишната американка, която остана трета на Олимпийските игри в Париж, изпревари Тина Клейтън от Ямайка (10,76 секунди) и олимпийската шампионка от Сейнт Лусия Жулиен Алфред (10,84).

Американците имаха силен ден в Токио, като Тара Дейвис-Уудхол стана световна шампионка в скока на дължина със 7,13 метра. Тя остави зад себе си германката Малайка Михамбо (6,99) и Наталия Линарес от Колумбия с 6,92 метра.

Във финала на бягането на 10 000 метра при мъжете триумфира французинът Джими Гресие, който завърши с време 28:55.27 минути. Той изпревари Йомиф Седжелча от Етиопия (28:55.83) и Андреас Алмтрен от Швеция с 28:56.02.

Американката Валари Алман е световна шампионка в хвърлянето на диск, като постигна 69,48 метра. Тя изпревари с почти два метра нидерландката Йоринде ван Клинкен - 67,50, а бронзов медал спечели кубинката Силинда Моралес с 67,25.

Перес Джепчирчир от Кения е шампионката в женския маратон с време 2:24.43 часа. Зад нея завърши Тигст Асефа от Етиопия с 2:24.45, а на трето място остана уругвайката Хулия Патернен с 2:27.23.

Снимки: Imago